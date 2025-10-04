قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي و كهرباء الاسماعيلية في الدوري والقنوات الناقلة
ترامب: على إسرائيل التوقف عن قصف غزة فورا
منتخب مصر يطير إلى الدار البيضاء فى طائرة خاصة لمواجهة جيبوتى
أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ..مطار ميونيخ يعلق الرحلات الجوية
وزير الزراعة: توريد القمح بـ2350 جنيهًا للأردب هذا الموسم
مصر تفوز بالانتخابات.. مشاركة مشرفة للطيران في عمومية الإيكاو بمونتريال
مصدر مصري: جارٍ الإعداد لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين
غزة تحتفل بموافقة حماس على خطة ترامب.. والغارات الإسرائيلية مستمرة
برلماني: انتصار أكتوبر ملحمة خالدة وتجسيد لتضحيات القوات المسلحة
‏انتهاء خلاف شقيق الفنان عماد زيادة وشركة أجنبية في قضية شيكات بنكية
دعاء النوم.. بـ آية قرآنية واحدة يجعل الله لك حارسا من الملائكة
مباراة الختام لـ النحاس.. موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي
خالد يوسف

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحلته نحو مزاحمة غريمه التقليدي الزمالك على صدارة بطولة الدوري الممتاز، حيث يلتقي غدً السبت، مع كهرباء الإسماعيلية، في مواجهة تُقام على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.

استعادة القوة الضاربة للأهلي

يخوض الأهلي المباراة أمام كهرباء الإسماعيلية، بروح معنوية عالية بعد سلسلة نتائج إيجابية حققها في الجولات الأخيرة، حيث فاز بهدف نظيف على سيراميكا كليوباترا، وتفوق بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حرس الحدود، ونجح في الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، مما يعكس قدرة الفريق على تجاوز بداياته المتعثرة والاقتراب من المراكز المتقدمة في الدوري الممتاز.

وتأكدت جاهزية الرباعي حسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومجدى أفشة ومحمد شكري، لاعبى الأهلي، لخوض مباراة كهرباء الإسماعيلية، بعد تعافيهم من الإصابة.

وعانى حسين الشحات من كدمة فى الكتف تعرض لها فى مباراة القمة، رغم نزوله بديلا، فيما غاب زيزو وأفشة ومحمد شكري عن مباريات الأهلى بسبب الإصابات العضلية.

مباراة الختام للنحاس مع الأهلي

يأمل عماد النحاس المدير الفني، في الفوز على كهرباء الإسماعيلية الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز، ليكون هذا الفوز  "مسك الختام"، قبل التوقف الدولي، لأنها قد تكون المباراة الأخيرة للنحاس في منصب المدير الفني للأهلي.

ومن المقرر أن يستغل الأهلي فترة التوقف الدولي في حسم اسم المرشح لتدريب الفريق والتعاقد معه، حيث سيقود الفريق مدرب أجنبي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية والقنوات الناقلة

 تنطلق مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، في تمام الساعة الثامنة مساء، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.

وتنقل المباراة قناة "ON Sports HD1" عبر البث الفضائي، يصاحبها استديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، بينما تُذاع أيضًا على قناة "Time Sports" عبر البث الأرضي، كما تقدم قناة الأهلي تغطية خاصة واستديو تحليلي موسع لمتابعة أحداث المباراة.

أمين عمر يقود طاقم التحكيم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، الذي يقام ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث يقود أمين عمر المباراة، بينما يعاونه سمير جمال "حكم أول"، ومحمود دين "حكم ثان"، ومحمود منصور حكما رابعا، ويجلس محمود دسوقي في غرفة الفيديو "var"، ويساعده يوسف البساطي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، ويطمح للفوز لإعادة تعزيز فرصه في المنافسة على اللقب هذا الموسم والحفاظ على مكانة ثابتة بين كبار الفرق، في حين يعاني كهرباء الإسماعيلية من وضعيته الصعبة في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

مباراة الختام للنحاس مباراة الأهلي وكهرباء الاسماعيلية النادي الأهلي صدارة بطولة الدوري الممتاز كهرباء الإسماعيلية

