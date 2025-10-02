قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سابق عصره بـ 60 سنة.. مختار نوح: الرئيس السيسي أنقذ مصر ونجح في فكرة تقويض فكرة الإرهاب
شراقي: التصميم الهندسي للسد الإثيوبي غير مناسب لتخزين الكميات الهائلة من المياه
بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية
واجهت العدو في قلب سيناء.. بطولات قوات الصاعقة خلال حرب أكتوبر
بعد الانخفاض المفاجئ.. غرفة الدواجن: السعر العادل لا يقل عن 65 جنيها للكيلو
أجنبيتان تسرقان جواهرجي في قصر النيل
ترامب: مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة.. وبدر عبد العاطي: خطة غزة تحتاج مناقشات
آخر تطورات سعر الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025
مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة
مدبولي لـ صدى البلد: صندوق النقد لم يطلب منا عدم تحريك أسعار الوقود.. وبرنامجنا وطني
مدبولي يرد على المُشككين: بيقولوا إن مشروع العاصمة الإدارية خاسر.. دلوقتي الشركة حققت أرباحا مكنتها من تسديد 8 مليارات جنيه ضرائب
قرينة الرئيس: تكريم خريجي الدبلومات الفنية يؤكد دعم التعليم وربطه بسوق العمل
بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

خالد يوسف

تتجه البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية، إلى مراجعة أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد المتغير، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1%، لتسجل حاليًا 21% على الإيداع، و22% على الإقراض، و21.5% على سعر العملية الرئيسية، وفق ما أعلنه البنك المركزي، حيث تُعد شهادات العائد المتغير من أبرز المنتجات الادخارية التي تتأثر مباشرة بتحركات السياسة النقدية، ومن أبرزها شهادة البنك الأهلي المصري البلاتينية، وشهادة القمة من بنك مصر، إلى جانب منتجات مشابهة تطرحها بنوك القاهرة، التجاري الدولي، الكويت الوطني – مصر، قناة السويس، وتنمية الصادرات.

قرار المركزي بشأن أسعار الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أقرت في اجتماعها اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 21% و22% و21.5% على التوالي، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%.

ويأتي القرار في ضوء تقييم اللجنة لتطورات التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة، بما يعكس توجهًا لدعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

أحدث أسعار العائد بعد قرار الخفض

البنك الأهلي المصري – الشهادة البلاتينية المتغيرة

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

المدة: 3 سنوات

العائد: 22.25% ربع سنوي

بنك مصر – شهادة "القمة" الثلاثية

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

المدة: 3 سنوات

العائد: 21.75% يصرف يوميًا

بنك القاهرة – شهادة بريمو

3سنوات: 20.75% شهريًا أو 21.75% ربع سنوي

5سنوات: 21.75% ربع سنوي

بنك الكويت الوطني – مصر – الشهادة المتغيرة

3سنوات: 22.75% شهريًا أو 23% ربع سنوي

5سنوات: 22.25% شهريًا، 22.5% ربع سنوي، 22.75% نصف سنوي

بنك قناة السويس – الشهادة المتغيرة

المدة: 3 سنوات

العائد: 21.25% يوميًا، أو 21.75% شهريًا

بنك تنمية الصادرات – الشهادة الثلاثية المتغيرة

المدة: 3 سنوات

العائد: 21.5% شهريًا، أو 21.75% ربع سنوي. 

البنك التجاري الدولي (CIB) ــ الشهادة الثلاثية المتغيرة

المدة: 3 سنوات

العائد: 20.75% شهريًا.

كم فوائد 100 ألف جنيه شهريًا ؟

- السنة الأولى: حوالي 1750 جنيهًا شهريًا. 

- السنة الثانية: حوالي 1395.83 جنيهًا شهريًا.

- السنة الثالثة: حوالي 1125 جنيهًا شهريًا.

