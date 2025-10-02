بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

تتجه البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية، إلى مراجعة أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد المتغير، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1%، لتسجل حاليًا 21% على الإيداع، و22% على الإقراض، و21.5% على سعر العملية الرئيسية، وفق ما أعلنه البنك المركزي، حيث تُعد شهادات العائد المتغير من أبرز المنتجات الادخارية التي تتأثر مباشرة بتحركات السياسة النقدية، ومن أبرزها شهادة البنك الأهلي المصري البلاتينية، وشهادة القمة من بنك مصر، إلى جانب منتجات مشابهة تطرحها بنوك القاهرة، التجاري الدولي، الكويت الوطني – مصر، قناة السويس، وتنمية الصادرات.

قرار المركزي بشأن أسعار الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أقرت في اجتماعها اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 21% و22% و21.5% على التوالي، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%.

ويأتي القرار في ضوء تقييم اللجنة لتطورات التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة، بما يعكس توجهًا لدعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

أحدث أسعار العائد بعد قرار الخفض

البنك الأهلي المصري – الشهادة البلاتينية المتغيرة

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

المدة: 3 سنوات

العائد: 22.25% ربع سنوي

بنك مصر – شهادة "القمة" الثلاثية

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

المدة: 3 سنوات

العائد: 21.75% يصرف يوميًا

بنك القاهرة – شهادة بريمو

3سنوات: 20.75% شهريًا أو 21.75% ربع سنوي

5سنوات: 21.75% ربع سنوي

بنك الكويت الوطني – مصر – الشهادة المتغيرة

3سنوات: 22.75% شهريًا أو 23% ربع سنوي

5سنوات: 22.25% شهريًا، 22.5% ربع سنوي، 22.75% نصف سنوي

بنك قناة السويس – الشهادة المتغيرة

المدة: 3 سنوات

العائد: 21.25% يوميًا، أو 21.75% شهريًا

بنك تنمية الصادرات – الشهادة الثلاثية المتغيرة

المدة: 3 سنوات

العائد: 21.5% شهريًا، أو 21.75% ربع سنوي.

البنك التجاري الدولي (CIB) ــ الشهادة الثلاثية المتغيرة

المدة: 3 سنوات

العائد: 20.75% شهريًا.

كم فوائد 100 ألف جنيه شهريًا ؟

- السنة الأولى: حوالي 1750 جنيهًا شهريًا.

- السنة الثانية: حوالي 1395.83 جنيهًا شهريًا.

- السنة الثالثة: حوالي 1125 جنيهًا شهريًا.