اعترافات مذلة لقادة إسرائيل يعترفون فيها بهزيمتهم في حرب أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية
زي بتاع المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت
احتجاجات واسعة.. غضب يوناني متصاعد بسبب اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
حادث أمني خطير.. عبوة ناسفة تستهدف جنودا إسرائيليين بغزة
احذر من قطع الخدمة.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2025 وطرق السداد والاستعلام
الزمالك يستضيف ذهاب الكونفدرالية أمام ديكيداها الصومالي بالقاهرة
لو قالي بحبك كنت وافقت.. سماح أنور تكشف حقيقة ارتباطها بـ سمير صبري
بالتصالح.. وقف تنفيذ عقوبة إيداع نجل محمد رمضان دار رعاية
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
احذر من قطع الخدمة.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2025 وطرق السداد والاستعلام

خالد يوسف

مع بدء شهر أكتوبر، يزداد اهتمام المواطنين بمتابعة موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2025، خاصة أن سداد الفاتورة يُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار خدمات الاتصال والإنترنت المنزلي المرتبط بخط الهاتف الأرضي، وتبدأ مرحلة البحث عن طرق الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2025

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE،عن إصدار فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية (يوليو– سبتمبر 2025) رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2025، لتبدأ بعدها فترة السماح بسداد الفاتورة لمدة شهر كامل حتى يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 دون غرامة.

وفي حال عدم السداد خلال فترة السماح، يتم تحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط بداية من يوم السبت 15 نوفمبر 2025، وتمنح الشركة مهلة إضافية حتى منتصف ديسمبر 2025، مع تطبيق غرامة تأخير قدرها 10 جنيهات أو 1.5% من قيمة الفاتورة. بعد ذلك، يتم قطع الخدمة مؤقتًا لحين سداد المستحقات المتأخرة.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2025

يمكن لعملاء الشركة الاستعلام عن الفاتورة بسهولة عبر الوسائل التالية:

ـ موقع الشركة الرسمي: من خلال إدخال كود المحافظة ورقم الخط الأرضي.

ـ تطبيق My WE: يتيح متابعة الفواتير واستهلاك الإنترنت وخدمات أخرى.

ـ الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 111.

أسهل طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

تسهل المصرية للاتصالات على عملائها عملية السداد من خلال خيارات متعددة:

ـ الدفع عبر السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات WE.

ـ من خلال ماكينات ATM لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.

ـ الدفع الإلكتروني مباشرة على موقع شركة WE.

ـ في مكاتب البريد أو عبر خدمة فودافون كاش.

ـ عبر خدمة ممكن، أو خدمة مصاري، أو خدمة سداد.

ـ من خلال خدمة أمان، أو خدمة خدماتي، أو عبر خدمة Bee.

خطوات السداد أونلاين

ـ الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات من هنا .

ـ إدخال كود المحافظة ورقم التليفون للاستعلام.

ـ اختيار "السداد الإلكتروني".

ـ إدخال بيانات البطاقة وإتمام الدفع بأمان.

