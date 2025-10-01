31 سلعة متاحة.. موعد صرف المستحقات التموينية عن شهر أكتوبر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، صرف مقررات التموين الخاصة بشهر أكتوبر، لأصحاب البطاقات التموينية، وفقًا لقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على البطاقة.

انتظام الصرف وتوافر السلع

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها أنهت خلال الأيام الماضية تسليم المقررات التموينية لشهر أكتوبر، إلى بقالي وبدالي التموين، مع استمرار الصرف حتى نهاية الشهر، بما يضمن توافر السلع بشكل منتظم دون انقطاع وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

صرف المستحقات التموينية

وتتم عملية الصرف من خلال جميع المنافذ التموينية المنتشرة بالمحافظات، سواء عبر المجمعات الاستهلاكية، أو منافذ مشروع "جمعيتي"، إضافة إلى المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للشركات، بهدف إتاحة السلع للمواطنين بسهولة ويسر.

وفرة المخزون ورقابة يومية على عمليات الصرف

شددت وزارة التموين، على أن جميع السلع التموينية متوافرة بكميات كبيرة داخل المخازن والمنافذ التموينية، مع متابعة مستمرة لحركة الصرف يوميًا، لضمان عدم حدوث أي تكدس أو نقص في السلع، مؤكدة أن الأسعار المعلنة ثابتة ولن يتم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وأكدت الوزارة، أن أجهزتها الرقابية تتابع يوميًا حركة صرف المقررات التموينية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي ممارسات احتكارية، مشددة على استمرار خططها لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2025

أعلنت وزارة التموين، عن قائمة أسعار 31 سلعة تموينية متاحة هذا الشهر في المنافذ التموينية، جاءت أبرزها كالتالي:

ـ سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيها.

ـ زيت خليط 800 مللي: 30 جنيهًا.

ـ دقيق 1 كجم: 18 جنيهًا.

ـ مكرونة 800 جم: 17 جنيهًا – مكرونة 400 جم: 8.5 جنيها.

ـ عدس مجروش 500 جم: 21 جنيهًا.

ـ فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات.

ـ مرقة دجاج: 6 جنيهات.

ـ مسلى صناعي 800 جم: 36 جنيهًا.

ـ شاي 40 جم: 5 جنيهات.

ـ صلصة 300 جم: 8 جنيهات.

ـ تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيهًا.

ـ مربى 350 جم: 16 جنيهًا.

ـ جبنة تتراباك 250 جم: 7.5 جنيها – جبنة بيضاء 125 جم: 4.5 جنيها.

ـ مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا – يدوي 800 جم: 16 جنيهًا.

ـ صابون غسيل 125 جم: 3 جنيهات – صابون تواليت 125 جم: 7.5 جنيها.

ـ لبن جاف 125 جم: 25.5 جنيها.

ـ خل 900 مللي: 6 جنيهات.

ـ ملح طعام 300 جم: 1.25 جنيها.

ـ حلاوة طحينية 40 جم: 3 جنيهات.

ـ سائل غسيل أواني 80 جم: 3 جنيهات.

ـ بسكويت يويوز سادة: 1.5 جنيها – يويوز ويفر: 2.75 جنيها.

ـ بسكويت تومورو: 3 جنيهات.

ـ بسكويت بوو: 3.75 جنيها.

ـ طحينة بيضاء 140 جم: 3.75 جنيها.

ـ قهوة سريعة الذوبان 18 جم: 4 جنيهات.

ـ مسحوق غسيل 60 جم: 4.5 جنيها.