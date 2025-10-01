قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
استبعاد معلمة ضربت طالب بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
سيارة مسرعة تدهس 10 أشخاص بالواحات البحرية والسائق يفر هاربًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

31 سلعة متاحة.. موعد صرف المستحقات التموينية عن شهر أكتوبر

صرف المستحقات التموينية
صرف المستحقات التموينية
خالد يوسف

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، صرف مقررات التموين الخاصة بشهر أكتوبر، لأصحاب البطاقات التموينية، وفقًا لقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على البطاقة. 

انتظام الصرف وتوافر السلع

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها أنهت خلال الأيام الماضية تسليم المقررات التموينية لشهر أكتوبر، إلى بقالي وبدالي التموين، مع استمرار الصرف حتى نهاية الشهر، بما يضمن توافر السلع بشكل منتظم دون انقطاع وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

صرف المستحقات التموينية

وتتم عملية الصرف من خلال جميع المنافذ التموينية المنتشرة بالمحافظات، سواء عبر المجمعات الاستهلاكية، أو منافذ مشروع "جمعيتي"، إضافة إلى المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للشركات، بهدف إتاحة السلع للمواطنين بسهولة ويسر.

وفرة المخزون ورقابة يومية على عمليات الصرف

شددت وزارة التموين، على أن جميع السلع التموينية متوافرة بكميات كبيرة داخل المخازن والمنافذ التموينية، مع متابعة مستمرة لحركة الصرف يوميًا، لضمان عدم حدوث أي تكدس أو نقص في السلع، مؤكدة أن الأسعار المعلنة ثابتة ولن يتم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وأكدت الوزارة، أن أجهزتها الرقابية تتابع يوميًا حركة صرف المقررات التموينية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي ممارسات احتكارية، مشددة على استمرار خططها لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2025

أعلنت وزارة التموين، عن قائمة أسعار 31 سلعة تموينية متاحة هذا الشهر في المنافذ التموينية، جاءت أبرزها كالتالي:

ـ سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيها.

ـ زيت خليط 800 مللي: 30 جنيهًا.

ـ دقيق 1 كجم: 18 جنيهًا.

ـ مكرونة 800 جم: 17 جنيهًا – مكرونة 400 جم: 8.5 جنيها.

ـ عدس مجروش 500 جم: 21 جنيهًا.

ـ فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات.

ـ مرقة دجاج: 6 جنيهات.

ـ مسلى صناعي 800 جم: 36 جنيهًا.

ـ شاي 40 جم: 5 جنيهات.

ـ صلصة 300 جم: 8 جنيهات.

ـ تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيهًا.

ـ مربى 350 جم: 16 جنيهًا.

ـ جبنة تتراباك 250 جم: 7.5 جنيها – جبنة بيضاء 125 جم: 4.5 جنيها.

ـ مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا – يدوي 800 جم: 16 جنيهًا.

ـ صابون غسيل 125 جم: 3 جنيهات – صابون تواليت 125 جم: 7.5 جنيها.

ـ لبن جاف 125 جم: 25.5 جنيها.

ـ خل 900 مللي: 6 جنيهات.

ـ ملح طعام 300 جم: 1.25 جنيها.

ـ حلاوة طحينية 40 جم: 3 جنيهات.

ـ سائل غسيل أواني 80 جم: 3 جنيهات.

ـ بسكويت يويوز سادة: 1.5 جنيها – يويوز ويفر: 2.75 جنيها.

ـ بسكويت تومورو: 3 جنيهات.

ـ بسكويت بوو: 3.75 جنيها.

ـ طحينة بيضاء 140 جم: 3.75 جنيها.

ـ قهوة سريعة الذوبان 18 جم: 4 جنيهات.

ـ مسحوق غسيل 60 جم: 4.5 جنيها.

31 سلعة متاحة المستحقات التموينية صرف المستحقات التموينية المستحقات التموينية عن شهر أكتوبر وزارة التموين والتجارة الداخلية أصحاب البطاقات التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

بيراميدز

«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

OnePlus

ثغرة خطيرة في رسائل OnePlus تهدد خصوصية المستخدمين التصحيح عالميا يبدأ منتصف أكتوبر

يوتيوب

يوتيوب تطرح مزايا جديدة لمشتركي بريميوم

ROG

أسوس تطلق تحديثات كبرى لأجهزة ROG لإصلاح التقطعات وتحسين الأداء

بالصور

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد