مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل

تجهز وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعلان، لطرح أكبر طرح للوحدات السكنية الموجهة لمتوسطي الدخل بإجمالي 60 ألف وحدة سكنية بمشروعات أبرزها ديارنا وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز، الى جانب طرح مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.

طرح 60 ألف وحدة سكنية

وزارة الإسكان ستطرح للمرة الأولى الوحدات عبر منصة مصر العقارية الرسمية الحكومية، والتي تعد أول موقع حكومي رسمي للقطاع العقاري، وهو مدعوم بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service تحت العنوان الإلكتروني ( هنا ).

يأتي هذا الطرح في إطار توجهات الدولة لتوفير سكن ملائم لشريحة واسعة من المواطنين، مع طرح نظم سداد ميسرة تمتد لسنوات، وإتاحة حجز إلكتروني لتسهيل الإجراءات وضمان الشفافية، وستعلن الوزارة عن شروط التقديم والاشتراطات الخاصة بكل شريحة، بما في ذلك حدود الدخل، وأسعار الوحدات، والمستندات المطلوبة.

الطرح المرتقب يضم 60 الف وحدة، ويشمل وحدات سكنية متنوعة، على أن يتم توزيعها في عدد من المدن الجديدة بمختلف المحافظات، خاصة المدن التي تشهد إقبالًا متزايدًا مثل القاهرة الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة.

سعر المتر بالوحدات الجديدة

من المقرر أن يتراوح سعر المتر بالوحدات الجديدة بين 10 آلاف جنيه حتى 35 ألف جنيه للمتر المسطح، طبقًا لطبيعة الإسكان ومستوى التشطيب والموقع الخاص بالمشروع.

وسوف يحظى الطرح الجديد ـ حسب توقعات هيئة المجتمعات العمرانية ـ بإقبال كبير، خاصة بعد نجاح المراحل السابقة من مبادرات الإسكان، والتي شهدت إقبالًا لافتًا من المتقدمين.

طرح مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن

أكد عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الدولة مستمرة في توفير أراضٍ جديدة للمصريين بالخارج ضمن برنامج بيت الوطن، استجابة للإقبال الكبير من المواطنين على الطروحات السابقة.

وأضاف خطاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، أن الوزارة طرحت منذ بدء البرنامج في عام 2012 وحتى الطرح التاسع نحو 25 ألف قطعة أرض في مختلف المدن الجديدة، تم بيعها بالكامل، حيث تسلم الحاجزون 90% منها.

وأشار إلى أن طرح المرحلة العاشرة، الذي جرى في يناير الماضي، تضمن نحو 3 آلاف قطعة أرض فقط، لكن الوزارة تلقت أكثر من 15 ألف طلب، ما دفعها إلى طرح تكميلي جديد لتغطية الفجوة بين حجم المعروض والطلب المتزايد.

4680 قطعة أرض في 18 مدينة جديدة

أشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن الطرح التكميلي شمل 4680 قطعة أرض في 18 مدينة جديدة، من بينها: السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، السادات، مايو، العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية، الشروق، بدر، أسوان الجديدة، وسوهاج الجديدة، لافتًا إلى أن هناك قطعًا مميزة مطلة مباشرة على كورنيش العلمين.

وأكد خطاب أن الأراضي التي تطرحها الإسكان تتميز بقربها من المناطق الخدمية والمرافق المنفذة بالفعل أو الجاري تنفيذها، بما يتيح للمواطنين سرعة البناء والانتفاع بالوحدات السكنية فور استلام الأرض.

ولفت إلى أن المتقدمين لحجز أراضي بيت الوطن ولم يتمكنوا من استرداد مقدمات الحجز، يمكنهم التواصل مع وزارة الإسكان عبر الإيميل المعلن عنه في كراسات الشروط والمطالبة باسترداد جدية الحجز، موضحا أن عملية الاسترداد ستكون خلال 60 يوما من تاريخ المراسلة.