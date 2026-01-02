قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا

منتصر الرفاعي

اختتم نادي بيراميدز عام 2025 باعتباره العام الأكثر نجاحًا في تاريخ النادي بعد تحقيق سلسلة من الإنجازات القارية والدولية التي رسخت مكانته بين كبار الأندية، وأكدت نجاح المشروع الرياضي القائم على الاستقرار الفني والإداري ويحافظ بذلك البطل الجديد على سلسلة التفوق التاريخية للأندية المصرية في بطولات القارة.


وتوج بيراميدز خلال عام 2025 بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه عقب مشوار قوي في البطولة شهد تفوق الفريق في الأدوار الإقصائية والحاسمة ليضع اسمه رسميًا على عرش الكرة الإفريقية.


وواصل الفريق نجاحاته القارية بإضافة لقب كأس السوبر الإفريقي إلى خزائنه ليجمع بين بطولتي القارة في موسم واحد في إنجاز يعكس التفوق الفني والانضباط داخل المنظومة الكروية للنادي.


وعلى المستوى الدولي حقق بيراميدز إنجازًا غير مسبوق بتتويجه بلقب كأس نصف العالم بعد فوزه على أهلي جدة السعودي بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي أقيمت على الأراضي السعودية في انتصار تاريخي للأندية المصرية خارج القارة الإفريقية خلال 2025.


كما شهد العام ذاته انطلاقة قوية لبيراميدز في بطولة إنتر كونتيننتال بعد تحقيق الفوز على أوكلاند سيتي في بداية المشوار ليؤكد الفريق جاهزيته للمنافسة على الساحة العالمية واستمراره في تقديم نتائج إيجابية أمام أبطال القارات المختلفة.


وعلى الصعيد المحلي، واصل بيراميدز حضوره القوي، بعدما حصد وصافة كأس مصر عقب الخسارة أمام الزمالك بركلات الترجيح في مباراة اتسمت بالندية حتى اللحظات الأخيرة. 

كما نافس الفريق بقوة على قمة الدوري المصري في صراع محتدم على اللقب لا يزال متنازعًا عليه قضائيًا أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS) في مواجهة النادي الأهلي.


وأكدت نتائج بيراميدز خلال عام 2025 تفوقه أمام كبار القارة الإفريقية، بعدما نجح في تحقيق انتصارات بارزة على أندية صن داونز الجنوب إفريقي أورلاندو بايريتس نهضة بركان والجيش الملكي المغربي في مشوار أكد قوة الفريق وقدرته على التفوق أمام أقوى المنافسين في القارة.


وأوضحت إدارة بيراميدز أن النجاحات التي تحققت خلال العام جاءت نتيجة الاستقرار الفني والإداري في ظل قيادة المهندس ممدوح عيد رئيس النادي الذي حرص على توفير بيئة احترافية متكاملة ودعم الجهاز الفني، والحفاظ على القوام الأساسي للفريق بما ساهم في تحقيق الأهداف المرسومة للموسم.


وشهد عام 2025 انتظامًا إداريًا وفنيًا واضحًا داخل النادي إلى جانب ثبات مستوى الأداء والنتائج في مختلف البطولات وهو ما انعكس على قدرة الفريق على المنافسة وحسم الألقاب الكبرى.


ومع إسدال الستار على عام الإنجازات يستعد بيراميدز لدخول عام 2026 وهو محمّل بنجاحات 2025 حيث تسعى الإدارة إلى استكمال مسيرة الانطلاقة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت إلى جانب المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية والدولية، ضمن رؤية تستهدف ترسيخ اسم بيراميدز كقوة كروية مستدامة.

ويؤكد النادي أن ما تحقق في 2025 يمثل مرحلة مفصلية في تاريخه، وأن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على النجاحات السابقة، مع طموحات متزايدة لمواصلة حصد الألقاب خلال عام 2026.

