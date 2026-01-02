شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها

جددت الفنانة ليلى غفران، أحزانها بالحديث مجددًا عن قضية مقتل ابنتها، وذلك خلال لقاء متلفز عبر إحدى القنوات اللبنانية.

وأعربت ليلى غفران، عن حزنها الشديد، لفراق ابنتها، رغم مرور سنوات كثيرة على القضية، وقالت: «كأن هناك جزء من جسمي غير موجود.. أنا من جوايا كأن شيء كبير مكسور جوايا فغصب عني أكيد».

وحول القصاص من قاتل ابنتها، قالت ليلى غفران: «أصلا أنا ضد أنه شخص ثاني يروح بالحياة.. والآن بقوا ثلاثة فصعب طبعا.. إنما القصاص طبعا ما برد قلبي لأنه أنا بنتي مش هشوفها تاني».

عودة ليلى غفران للغناء

أعلنت الفنانة ليلى غفران عودتها للساحة الغنائية من جديد من خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بيروت.

وقالت ليلى في تصريحات صحفية لها إن الحياة يجب أن تستمر وإنها سعيدة بالعمل من جديد لتحضير لمزيد من الأعمال الجديدة.

حياة ليلى غفران

ولدت ليلى غفران في التاسع عشر من شهر مارس عام 1961 وحصلت على الجنسية المصرية.

انتقلت من المغرب إلى فرنسا في السادسة عشر من عمرها دون علم أهلها واستمرت الرحلة أربعة أيام عبر باخرة وذلك حدث عام 1980.

تزوجت من المنتج إبراهيم العقاد وأنجبت منه ابنتها هبة إبراهيم العقاد وأنتج لها العديد من الأعمال الفنية.