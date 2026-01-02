قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا
فرانس برس: الإمارات تؤكد اكتمال انسحابها من اليمن
عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن
باريس: إصابة 14 فرنسيا في حريق منتجع التزلج بسويسرا و8 مفقودين
الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف
ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟
اتساع نطاق العمليات العسكرية في دارفور بعد اغتيال مستشار بالدعم السريع
غدا.. بدء تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات رئاسة حزب الوفد
أنجلينا جولي تشارك متطوعي الهلال الأحمر تعبئة المساعدات الإنسانية لـ غزة| صور
البيئة: خطة لتطوير منظومة المخلفات وتسليم 39 محطة وسيطة و42 مدفنًا صحيًا
باليوم والساعة .. مواعيد وملاعب مباريات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا
ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء: من السنن المستحبات وتميز بها أهل السنة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها

ليلى غفران
ليلى غفران
سعيد فراج

جددت الفنانة ليلى غفران، أحزانها بالحديث مجددًا عن قضية مقتل ابنتها، وذلك خلال لقاء متلفز عبر إحدى القنوات اللبنانية. 

وأعربت ليلى غفران، عن حزنها الشديد، لفراق ابنتها، رغم مرور سنوات كثيرة على القضية، وقالت: «كأن هناك جزء من جسمي غير موجود.. أنا من جوايا كأن شيء كبير مكسور جوايا فغصب عني أكيد».

وحول القصاص من قاتل ابنتها، قالت ليلى غفران: «أصلا أنا ضد أنه شخص ثاني يروح بالحياة.. والآن بقوا ثلاثة فصعب طبعا.. إنما القصاص طبعا ما برد قلبي لأنه أنا بنتي مش هشوفها تاني». 

عودة ليلى غفران للغناء

أعلنت الفنانة ليلى غفران عودتها للساحة الغنائية من جديد من خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بيروت.

وقالت ليلى في تصريحات صحفية لها إن الحياة يجب أن تستمر وإنها سعيدة بالعمل من جديد لتحضير لمزيد من الأعمال الجديدة.

حياة ليلى غفران

ولدت ليلى غفران في التاسع عشر من شهر مارس عام 1961 وحصلت على الجنسية المصرية.

انتقلت من المغرب إلى فرنسا في السادسة عشر من عمرها دون علم أهلها واستمرت الرحلة أربعة أيام عبر باخرة وذلك حدث عام 1980.

تزوجت من المنتج إبراهيم العقاد وأنجبت منه ابنتها هبة إبراهيم العقاد وأنتج لها العديد من الأعمال الفنية.

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

