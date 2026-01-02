قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العاصمة تطلق مسابقة "جامعة بلا فساد"

حسام الفقي

أعلنت جامعة العاصمة عن إطلاق مسابقة جديدة تحت شعار "جامعة بلا فساد"، لتعزيز قيم النزاهة والشفافية بين الطلاب في جميع التخصصات، سواء في الكليات المتخصصة أو غير المتخصصة.، وهدفت المسابقة إلى تشجيع الطلاب على ابتكار أفكار ومشاريع عملية لمكافحة الفساد داخل المجتمع الجامعي وخارجه، بما يعكس التزامهم بالقيم الأخلاقية والشفافية الأكاديمية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إشراف الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة.

واعتمدت في التقييم إلى عدة محاور، منها الأصالة والابتكار، قابلية تطبيق المشروع، وأثره في تعزيز النزاهة داخل الجامعة والمجتمع، وقامت الجامعة بتكريم الفائزين بـ جوائز قيمة وشهادات تقدير، مع إتاحة الفرصة لهم لعرض مشاريعهم أمام جهات أكاديمية ومؤسساتية، وأكدت إدارة الجامعة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة في ترسيخ ثقافة المسؤولية والنزاهة، وتحفيز الطلاب ليكونوا قادة المستقبل.
وقد أعلنت الجامعة عن نتائج مسابقات الرسم والتصميم والإبداع الفني للطلاب، والتي شملت: المتخصصين وغير المتخصصين، بالإضافة إلى مسابقة تصميم البوستر.
أولًا: مسابقة الرسم والتصميم للمتخصصين
شارك طلاب كليات التربية الفنية والفنون التطبيقية، وتم تكريم الفائزين على النحو التالي:
فرق العمل المتميزة:
•    آلاء أيمن قنديل (كلية تربية فنية)
•    آلاء ياسر صلاح (كلية تربية فنية)
•    أحمد السيد إبراهيم (كلية تربية فنية)
•    إسراء عادل عبد الحفيظ (كلية تربية فنية)
أفراد متميزون:
•    فاطمة محمد الجزار (كلية فنون تطبيقية)
•    مها أحمد حسن نشأت (كلية فنون تطبيقية)
•    آزاد الله مجدي سعد (كلية فنون تطبيقية)
•    وصال علاء الدين مصطفى (كلية فنون تطبيقية)
•    مصطفى كرم السيد (كلية فنون تطبيقية)
ثانيًا: مسابقة التصميم للغير المتخصصين
شارك طلاب من كليات متنوعة، وجاءت النتائج على النحو التالي:
•    المركز الأول: إسراء إبراهيم (كلية سياحة وفنادق)
•    المركز الثاني: فاطمة محمد أحمد (كلية خدمة اجتماعية)
•    المركز الثالث: ياسمين أحمد مصطفى وآية صبحي عيد (كلية صيدلة)
ثالثًا: مسابقة تصميم البوستر للغير المتخصصين
أما في مسابقة تصميم البوستر، فحقّق الطلاب المراكز الأولى:
•    المركز الأول: زهراء محمد أحمد (كلية تمريض)
•    المركز الثاني: ندى أسامة محمد (كلية صيدلة)
•    المركز الثالث: لين إبراهيم علي (كلية صيدلة)
وأكدت إدارة الجامعة أن هذه المسابقات تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب، وتحفيز الإبداع الفني لدى الطلاب، كما أنها جزء من استراتيجية الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية وتنمية المهارات بطريقة عملية ومبتكرة.

جامعة العاصمة جامعة بلا فساد لنزاهة والشفافية قيم النزاهة والشفافية

