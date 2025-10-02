قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2025 والأوراق المطلوبة
خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2025 والأوراق المطلوبة

أعلن بنك مصر، عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الجديدة لعام 2025، في إطار خطته للتوسع وجذب الكفاءات الشابة من خريجي الجامعات دفعات 2022 حتى 2024، مع توفير بيئة عمل مستقرة وحوافز تنافسية للراغبين في الانضمام إلى فريقه بفروع البنك المختلفة.

وظائف بنك مصر 2025

وظائف خدمة عملاء من بنك مصر 

الشروط: تقدير عام لا يقل عن جيد، إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وعدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة بأي من موظفي البنك.

المهام: التعامل مع معاملات الحسابات اليومية، صرف الشيكات وتحويل الأموال، متابعة أرصدة العملاء وضبط كشوف التسويات، والالتزام بتطبيق السياسات البنكية الحديثة.

مهندس أنظمة خفيفة

الشروط: بكالوريوس هندسة، خبرة من صفر إلى خمس سنوات، وإقامة بالقاهرة.

المهام: إعداد مواصفات أجهزة وأنظمة الأمن للفروع الجديدة، متابعة أعمال الصيانة، وتطبيق معايير السلامة وحماية البيئة.

مهندس برمجيات

الشروط: خبرة بين 8 و10 سنوات، إتقان لغات Java/Kotlin وSpring Framework، ومعرفة متقدمة بتقنيات REST APIs والعمل وفق منهجية Agile.

المهام: تصميم وتنفيذ الحلول التقنية، إزالة العقبات البرمجية، والتعاون مع فرق التطوير المختلفة.

خطوات التقديم

ـ زيارة الصفحة الرسمية لبنك مصر على منصة LinkedIn واختيار الوظيفة المناسبة من قسم «الوظائف الشاغرة».

ـ التقديم مباشرة عبر المنصة مع رفع المستندات المطلوبة.

ـ في حال عدم وجود شواغر حاليًا، يمكن إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني المخصص، ليتم الاحتفاظ بها ضمن قاعدة بيانات البنك.

المستندات المطلوبة

ـ سيرة ذاتية محدّثة تشمل المؤهلات والخبرات.

ـ صورة من المؤهل الدراسي معتمدة.

ـ صور شخصية حديثة لا يتجاوز عمرها 6 أشهر.

ـ شهادات خبرة إن وُجدت.

ـ بطاقة رقم قومي سارية.

مزايا الانضمام والخطط التوسعية

يُعرف بنك مصر بكونه من أكبر البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث يوفر لموظفيه فرص تدريب وتطوير مهني مستمر، وبرامج تأمين صحي وتقاعدي، ورواتب تنافسية، إلى جانب فرص واضحة للتدرج الوظيفي داخل القطاع المصرفي.

يأتي الإعلان عن هذه الوظائف متماشيًا مع خطة البنك التوسعية لزيادة عدد فروعه وتحسين مستوى الخدمات الرقمية، في ظل المنافسة المتنامية داخل القطاع المصرفي المصري، ما يعزز من قدرته على تلبية احتياجات قاعدة عملائه المتنامية.

تشجيع الكفاءات الوطنية

يركز بنك مصر على تمكين الكفاءات الوطنية، ومنح الخريجين الجدد فرصًا حقيقية لاكتساب الخبرات المصرفية، بما يسهم في دعم سوق العمل المحلي، ورفع مهارات الشباب، وتعزيز دور المؤسسات المالية في التنمية الاقتصادية المستدامة.

