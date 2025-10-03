قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدستور والانتخابات.. الرئيس الفلسطيني يكشف مراحل الانتقال من السلطة إلى الدولة
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالدوري
اشتباكات فلسطينية في خان يونس.. وحماس تعلن خسائرها
تفاصيل القواعد والجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات البديلة للمُستأجرين
بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين
البيت الأبيض: أمريكا مهددة بخسارة 15 مليار دولار بسبب الإغلاق الحكومي
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟
رابط الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 وموعد الصرف
اكتشاف أسرار الجانب البعيد من القمر تعود إلى 2.8 مليار سنة.. ما القصة؟
بين السد العالي والطمي الغني | كيف تحوّل فيضان النيل من خطر إلى نعمة؟ خبير يجيب
محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة
حقيقة غرق أراضي طرح النهر.. الري تكشف عن تفاصيل فيضان النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بدلا من الإحراج.. خطوات تسهل تنظيف قاعدة المكواة للحفاظ على ملابسك

مكواه
مكواه
خالد يوسف

يتسبب الاتساخ العالق في قاعدة المكواه، بسبب عوامل مختلفة، حالة من الإحراج للكثيرين، نتيجة عدم نظافة قطع الملابس التى تم استخدام المكواه فيها، وللتخلص من هذه المشكلة يمكن اتباع بعض النصائح لتنظيف سطح المكواه وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".

كيفية تنظيف قاعدة المكواه

لإزالة بقايا الخبز أو بقايا القماش من قاعدة المكواه، يجب مسح قاعدة المكواة الدافئة بقطعة قماش نظيفة ورطبة، ويفضل استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة للحصول على أفضل النتائج أو استبدالها بأوراق تجفيف، وذلك من خلال فرك سطح المكواه برفق بينما لا تزال دافئة.

ويكفي وضع كمية صغيرة من معجون الأسنان الأبيض على قطعة قماش مبللة لإزالة التراكمات العنيدة على قاعدة المكواه، مع الحرص على مسحها بقطعة قماش نظيفة بعد ذلك.

كيفية إزالة الترسبات الكلسية من المكواة

تتميز معظم مكاوي البخار الحديثة بخاصية التنظيف الذاتي أو "منع التكلس"، لهذا ينصح باستخدمها بانتظام، واتباع التعليمات الواردة في دليل استخدام المكواه، ولتنظيف أدق، يفضل ملء الخزان حتى ثلثه بمزيج من الخل الأبيض المقطر والماء بنسبة متساوية، وتشغيل المكواة على درجة حرارة متوسطة وتركها تُصدر البخار لمدة 5 إلى 10 دقائق، مما يسمح للخل بتفتيت أي تراكمات داخلية.

وبعد الانتهاء، يجب شطف الخزان بالماء النظيف، ثم إعادة تعبئته، وتشغيل المكواة مجددًا لإزالة أي خل أو رواسب متبقية، وتركه يبرد، ثم مسح القاعدة وفتحات البخار بمنشفة ورقية ويفضل دائمًا اتباع إرشادات الشركة المصنعة أولاً.

كيفية تنظيف فتحات مكواة البخار المسدودة

إذا كانت فتحات البخار في مكواة الملابس مسدودة، فإن قطعة من القطن مغموسة في محلول من الخل والماء يمكن أن تساعد في تنظيفها بلطف.

ولمنع تراكم الرواسب مستقبلًا، يفضل تفريغ خزان الماء دائمًا بعد الاستخدام، وترك الغطاء مفتوحًا ليجف تمامًا في الهواء، وهذا يمنع تراكم الترسبات الكلسية والبكتيريا، خاصة إذا كانت المكواة لم تُستخدم منذ فترة.

كيفية الحفاظ على نظافة المكواة

يجب فحص المكواة بانتظام بحثًا عن أي بقايا على قاعدة المكواة أو أي علامات انسداد في فتحات البخار، مع عدم نسيان إفراغ حجرة الماء وتجفيفها بالهواء بعد كل استخدام لتجنب تراكم الترسبات الكلسية والروائح الكريهة.

وإذا كانت المكواة تسحب بدلًا من أن تنزلق، فقد يكون السبب هو استخدام درجة حرارة غير مناسبة للأقمشةِ، ولإصلاح ذلك يجب اتباع الأتى:

ـ فرز الغسيل حسب درجة حرارة المكواة، باستخدام ملصقات العناية للإرشادات.

ـ استخدام نظام النقاط: نقطة واحدة = بارد (الأقمشة الصناعية)، نقطتان = متوسط (القطن والبوليستر)، ثلاث نقاط = ساخن (الأقمشة القطنية والكتانية.

ـ يفضل البدء بكي الأقمشة الباردة أولًا، ثم الإنتقال تدريجيًا إلى الأكثر سخونة، وبهذه الطريقة، يُتاح للمكواة وقت كافٍ لتسخين بين كل قطعة، ما يُجنّب حرق الملابس الحساسة عن طريق الخطأ.

تنظيف قاعدة المكواه قاعدة المكواه تنظيف سطح المكواه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

ترشيحاتنا

البناء المخالف

الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. البناء دون ترخيص تحت طائلة القانون

النائبة أمل سلامة

طلب إحاطة حول استعداد الحكومة لمواجهة فيضان النيل وحماية المتضررين

النائبة أمل سلامة

طلب إحاطة عن استعداد الحكومة لمواجهة فيضانات النيل

بالصور

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة

استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة

أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية

تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد