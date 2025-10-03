بدلا من الإحراج.. خطوات تسهل تنظيف قاعدة المكواة للحفاظ على ملابسك

يتسبب الاتساخ العالق في قاعدة المكواه، بسبب عوامل مختلفة، حالة من الإحراج للكثيرين، نتيجة عدم نظافة قطع الملابس التى تم استخدام المكواه فيها، وللتخلص من هذه المشكلة يمكن اتباع بعض النصائح لتنظيف سطح المكواه وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".

كيفية تنظيف قاعدة المكواه

لإزالة بقايا الخبز أو بقايا القماش من قاعدة المكواه، يجب مسح قاعدة المكواة الدافئة بقطعة قماش نظيفة ورطبة، ويفضل استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة للحصول على أفضل النتائج أو استبدالها بأوراق تجفيف، وذلك من خلال فرك سطح المكواه برفق بينما لا تزال دافئة.

ويكفي وضع كمية صغيرة من معجون الأسنان الأبيض على قطعة قماش مبللة لإزالة التراكمات العنيدة على قاعدة المكواه، مع الحرص على مسحها بقطعة قماش نظيفة بعد ذلك.

كيفية إزالة الترسبات الكلسية من المكواة

تتميز معظم مكاوي البخار الحديثة بخاصية التنظيف الذاتي أو "منع التكلس"، لهذا ينصح باستخدمها بانتظام، واتباع التعليمات الواردة في دليل استخدام المكواه، ولتنظيف أدق، يفضل ملء الخزان حتى ثلثه بمزيج من الخل الأبيض المقطر والماء بنسبة متساوية، وتشغيل المكواة على درجة حرارة متوسطة وتركها تُصدر البخار لمدة 5 إلى 10 دقائق، مما يسمح للخل بتفتيت أي تراكمات داخلية.

وبعد الانتهاء، يجب شطف الخزان بالماء النظيف، ثم إعادة تعبئته، وتشغيل المكواة مجددًا لإزالة أي خل أو رواسب متبقية، وتركه يبرد، ثم مسح القاعدة وفتحات البخار بمنشفة ورقية ويفضل دائمًا اتباع إرشادات الشركة المصنعة أولاً.

كيفية تنظيف فتحات مكواة البخار المسدودة

إذا كانت فتحات البخار في مكواة الملابس مسدودة، فإن قطعة من القطن مغموسة في محلول من الخل والماء يمكن أن تساعد في تنظيفها بلطف.

ولمنع تراكم الرواسب مستقبلًا، يفضل تفريغ خزان الماء دائمًا بعد الاستخدام، وترك الغطاء مفتوحًا ليجف تمامًا في الهواء، وهذا يمنع تراكم الترسبات الكلسية والبكتيريا، خاصة إذا كانت المكواة لم تُستخدم منذ فترة.

كيفية الحفاظ على نظافة المكواة

يجب فحص المكواة بانتظام بحثًا عن أي بقايا على قاعدة المكواة أو أي علامات انسداد في فتحات البخار، مع عدم نسيان إفراغ حجرة الماء وتجفيفها بالهواء بعد كل استخدام لتجنب تراكم الترسبات الكلسية والروائح الكريهة.

وإذا كانت المكواة تسحب بدلًا من أن تنزلق، فقد يكون السبب هو استخدام درجة حرارة غير مناسبة للأقمشةِ، ولإصلاح ذلك يجب اتباع الأتى:

ـ فرز الغسيل حسب درجة حرارة المكواة، باستخدام ملصقات العناية للإرشادات.

ـ استخدام نظام النقاط: نقطة واحدة = بارد (الأقمشة الصناعية)، نقطتان = متوسط (القطن والبوليستر)، ثلاث نقاط = ساخن (الأقمشة القطنية والكتانية.

ـ يفضل البدء بكي الأقمشة الباردة أولًا، ثم الإنتقال تدريجيًا إلى الأكثر سخونة، وبهذه الطريقة، يُتاح للمكواة وقت كافٍ لتسخين بين كل قطعة، ما يُجنّب حرق الملابس الحساسة عن طريق الخطأ.