وأنت في البيت| أسرع طريقة لاستخراج الفيش والتشبيه.. الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة سهلة لاستخراج فيش جنائي 2025 لتقديمه ضمن الأوراق المطلوبة قبل التقديم فى وظيفة جديدة، وأطلقت وزارة الداخلية مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين وتقليل الحاجة للمترددين على مقرات الوزارة، ومن بين هذه الخدمات إمكانية استخراج صحيفة الحالة الجنائية (فيش جنائي) بالكامل عبر الإنترنت.

استخراج فيش جنائي 2025

يمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، عبر تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الالكتروني، ويجب أولاً إنشاء حساب مستخدم على بوابة الوزارة؛ ويمكن اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى صفحة وزارة الداخلية والضغط على أيقونة «تسجيل دخول» في أعلى الصفحة من هنا.

ـ اختيار «إنشاء حساب جديد».

ـ إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، وعلى رأسها الرقم القومي، والمتابعة لإتمام عملية التسجيل.

ـ حفظ البيانات الشخصية بدقة يضمن قبول الطلب وتيسير التواصل ومواعيد الاستلام.

ـ اختيار قسم الأدلة الجنائية

ـ اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة

ـ إدخال البيانات المطلوبة

ـ يتم الدفع إلكترونيا

ـ إرساله في العنوان المحدد.

شروط استخراج فيش وتشبيه

اشترطت وزارة الداخلية على كل من يرغب في استخراج فيش وتشبيه بشكل إلكتروني، أن يكون صاحب الطلب قد سبق له استخراج صحيفة حالة جنائية من قبل، بداية من 2019 أو بطاقة رقم قومى وتم أخذ بصماته فيها.

ويتم استكمال البيانات المطلوبة واختيار الدفع الإلكترونى كما يمكن أيضًا الحصول على نفس الخدمة من خلال تطبيق الوزارة عبر الهواتف الذكية.

رسوم استخراج فيش جنائي

رسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيره وجاءت كالتالي:

ـ صورة مقاس 4×6.

ـ بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.

ـ شهادة ميلاد للأشخاص دون سن 15 «القاصرين».

ـ بطاقة إقامة للأجانب المقيمين في مصر.

ويتم توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

مدة صلاحية الفيش الجنائي

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.