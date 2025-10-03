قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر عيار 14 اليوم 3-10-2025
وأنت في البيت| أسرع طريقة لاستخراج الفيش والتشبيه.. الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة
البيئة: عقوبات رادعة تصل إلى مليون جنيه لحرق المخلفات
رقص خادش وملابس خليعة.. كواليس سقوط التيك توكر منة أشرف
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

وأنت في البيت| أسرع طريقة لاستخراج الفيش والتشبيه.. الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة

صحيفة الحالة الجنائية
صحيفة الحالة الجنائية
خالد يوسف

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة سهلة لاستخراج فيش جنائي 2025 لتقديمه ضمن الأوراق المطلوبة قبل التقديم فى وظيفة جديدة، وأطلقت وزارة الداخلية مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين وتقليل الحاجة للمترددين على مقرات الوزارة، ومن بين هذه الخدمات إمكانية استخراج صحيفة الحالة الجنائية (فيش جنائي) بالكامل عبر الإنترنت. 

استخراج فيش جنائي 2025

يمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، عبر تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الالكتروني، ويجب أولاً إنشاء حساب مستخدم على بوابة الوزارة؛ ويمكن اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى صفحة وزارة الداخلية والضغط على أيقونة «تسجيل دخول» في أعلى الصفحة من هنا.

ـ اختيار «إنشاء حساب جديد».

ـ إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، وعلى رأسها الرقم القومي، والمتابعة لإتمام عملية التسجيل.

ـ حفظ البيانات الشخصية بدقة يضمن قبول الطلب وتيسير التواصل ومواعيد الاستلام.

ـ اختيار قسم الأدلة الجنائية

ـ اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة

ـ إدخال البيانات المطلوبة

ـ يتم الدفع إلكترونيا

ـ إرساله في العنوان المحدد.

شروط استخراج فيش وتشبيه

اشترطت وزارة الداخلية على كل من يرغب في استخراج فيش وتشبيه بشكل إلكتروني، أن يكون صاحب الطلب قد سبق له استخراج صحيفة حالة جنائية من قبل، بداية من 2019 أو بطاقة رقم قومى وتم أخذ بصماته فيها. 

ويتم استكمال البيانات المطلوبة واختيار الدفع الإلكترونى كما يمكن أيضًا الحصول على نفس الخدمة من خلال تطبيق الوزارة عبر الهواتف الذكية.

رسوم استخراج فيش جنائي

رسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيره وجاءت كالتالي:

ـ صورة مقاس 4×6.

ـ بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.

ـ شهادة ميلاد للأشخاص دون سن 15 «القاصرين».

ـ بطاقة إقامة للأجانب المقيمين في مصر.

ويتم توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

مدة صلاحية الفيش الجنائي

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.

أسرع طريقة لاستخراج الفيش والتشبيه الفيش والتشبيه فيش جنائي وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

ترشيحاتنا

منفذ الهجوم

بريطاني من أصل سوري.. شرطة مانشستر تكشف هوية منفذ هجوم الكنيس اليهودي

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

وزير الخارجية الإيطالي: الرئيس الفلسطيني يزور بلادنا نوفمبر المقبل

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا

رئيس المجلس الأوروبي في قمة كوبنهاجن : دعم أوكرانيا دفاع عن السلام العادل ومستقبل النظام الدولي

بالصور

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فاشلين فى الكذب حتى لو حاولوا .. اعرف أكثر الأبراج صدقا

ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب

فيديو

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد