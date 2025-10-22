سفينة حربية باكستانية تصادر شحنات مخدرات في بحر العرب

قالت القوة البحرية المشتركة في بيان إن سفينة تابعة للبحرية الباكستانية تابعة لها ضبطت مخدرات بقيمة تزيد على 972 مليون دولار في بحر العرب.

ذكرت في بيان "على مدى 48 ساعة، نفذت السفينة البحرية عمليات صعود على متن سفينتين شراعيتين، ولم تكن أي من السفينتين تبث أنظمة التعريف التلقائي (AIS) أو تعرض أي علامات خارجية، وتم التعرف في وقت لاحق على أنهما لا تحملان جنسية".

بحسب البيان، ضبط الطاقم أولًا أكثر من طنين من مادة الميثامفيتامين الكريستالي تقدر قيمتها بـ 822 مليون دولار.

أضاف البيان أنه "بعد أقل من 48 ساعة، صعد الطاقم على متن مركب شراعي ثانٍ وصادر 350 كيلوجراماً من الميثامفيتامين الكريستالي بقيمة 140 مليون دولار و50 كيلوجراماً من الكوكايين بقيمة 10 ملايين دولار".

قال العميد البحري فهد الجويد، قائد قوة المهام المشتركة 150، في بيان: "إن نجاح هذه العملية المركزة يُبرز أهمية التعاون متعدد الجنسيات".

وأضاف: "حققت سفينة البحرية الملكية السعودية اليرموك واحدة من أنجح عمليات ضبط المخدرات لصالح القوات البحرية المشتركة، ويعود الفضل في ذلك مباشرةً إلى خبرة قواتنا البحرية وتعاونها مع المنظمة".

ولم يذكر التقرير أي تفاصيل بشأن أصل القوارب التي تحمل المخدرات.

تتعد قوات البحرية المشتركة هي شراكة بحرية متعددة الجنسيات تضم قوات بحرية من 47 دولة، من بينها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومهمتها الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد على طول أهم ممرات الشحن في العالم والحد من تهريب المخدرات والأسلحة.