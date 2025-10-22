بسبب الذكاء الإصطناعي.. أمريكا تستخدم نفاياتها النووية كوقود للمفاعلات الحديثة

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة عرضت على شركات الطاقة إمكانية استخدام نفاياتها النووية كوقود للمفاعلات النووية الحديثة.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الطاقة الأمريكية ستسمح للشركات باستخدام ما يصل إلى 19 طنا متريا من البلوتونيوم المستهلك من الرؤوس الحربية النووية التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، استنادا إلى وثائق وصلت لها الصحيفة.



يؤكد ذلك تقارير سابقة تحدثت عن أن الإدارة الأمريكية تخطط لاستخدام البلوتونيوم المتبقي من حقبة الحرب الباردة كوقود محتمل للمفاعلات النووية الجديدة.

وسيمكّن استخدام هذا الوقود شركات الطاقة من الحصول على تراخيص التشغيل بشكل أسرع.

ووفقا لـ"فايننشال تايمز"، فإن شركتين على الأقل – هما "أوكلو" الأمريكية و"نيوكليو" الفرنسية تعتزمان تقديم طلبات للحصول على النفايات النووية الأمريكية.

وتشير الصحيفة إلى أن قرار وزارة الطاقة الأمريكية يعتبر أحدث خطوة تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتحفيز الطاقة النووية، حيث بدأ الطلب على الكهرباء ينمو بسرعة، وقد يتضاعف خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك على خلفية تزايد عدد مراكز البيانات المستخدمة لتطوير الذكاء الاصطناعي.