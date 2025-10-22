قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر رفح
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قبل أسبوع من اجتماع هام لترامب

محمد على


قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى متعددة اليوم الأربعاء، وذلك قبل أسبوع من اجتماع لزعماء آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية.

يعد هذا أول إطلاق لصواريخ باليستية منذ مايو من قبل بيونج يانج، التي تحدت حظرًا دوليًا تدعمه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على تطوير مثل هذه الأسلحة.

من المتوقع أن يجتمع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل في اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC). 

ومن المتوقع أيضًا أن يلتقي ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينج.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن كوريا الجنوبية رصدت عدة مقذوفات يُعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى أطلقت من منطقة بالقرب من عاصمة كوريا الشمالية بيونج يانج في اتجاه الشمال الشرقي في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

قال الجيش الكوري الجنوبي إنه رصد تحركات قبل الإطلاق، ثم تتبع المقذوفات بعد إطلاقها وحلقت لمسافة 350 كيلومترًا (217 ميلًا)، وفقًا للجيش.

وقال مسؤول عسكري بشكل منفصل إن الصواريخ يبدو أنها سقطت في الداخل. وقال الجيش إن كوريا الجنوبية تتبادل المعلومات حول الإطلاق مع الولايات المتحدة واليابان.

وعقد المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية اجتماعًا أمنيًا طارئًا حضره مسؤولون عسكريون أيضًا، وتم إطلاع الرئيس على الإطلاق.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي إنه لم يكن هناك أي تأثير على أمن اليابان من إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي، وأن طوكيو تتبادل المعلومات في الوقت الفعلي مع الولايات المتحدة.

أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية آخر مرة في 8 مايو عندما أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى من ساحلها الشرقي.

فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

في 6 دقايق بس.. حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

