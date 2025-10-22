كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قبل أسبوع من اجتماع هام لترامب



قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى متعددة اليوم الأربعاء، وذلك قبل أسبوع من اجتماع لزعماء آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية.

يعد هذا أول إطلاق لصواريخ باليستية منذ مايو من قبل بيونج يانج، التي تحدت حظرًا دوليًا تدعمه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على تطوير مثل هذه الأسلحة.

من المتوقع أن يجتمع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل في اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC).

ومن المتوقع أيضًا أن يلتقي ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينج.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن كوريا الجنوبية رصدت عدة مقذوفات يُعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى أطلقت من منطقة بالقرب من عاصمة كوريا الشمالية بيونج يانج في اتجاه الشمال الشرقي في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

قال الجيش الكوري الجنوبي إنه رصد تحركات قبل الإطلاق، ثم تتبع المقذوفات بعد إطلاقها وحلقت لمسافة 350 كيلومترًا (217 ميلًا)، وفقًا للجيش.

وقال مسؤول عسكري بشكل منفصل إن الصواريخ يبدو أنها سقطت في الداخل. وقال الجيش إن كوريا الجنوبية تتبادل المعلومات حول الإطلاق مع الولايات المتحدة واليابان.

وعقد المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية اجتماعًا أمنيًا طارئًا حضره مسؤولون عسكريون أيضًا، وتم إطلاع الرئيس على الإطلاق.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي إنه لم يكن هناك أي تأثير على أمن اليابان من إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي، وأن طوكيو تتبادل المعلومات في الوقت الفعلي مع الولايات المتحدة.

أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية آخر مرة في 8 مايو عندما أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى من ساحلها الشرقي.