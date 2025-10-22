الجيش الروسي يجري تدريبا للقوى النووية الاستراتيجية

أفادت الرئاسة الروسية "الكرملين " بأنه تم إجراء تدريب للقوى النووية الاستراتيجية تحت إشراف شخصي من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال الكرملين في بيان له : تم إجراء التدريب على القوى النووية الاستراتيجية تحت قيادة بوتين بمشاركة عناصرها البرية والبحرية والجوية.

وأضاف الكرملين: رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف قدم تقريرا لبوتين حول التدريب المخطط للقوى النووية الاستراتيجية الروسية.

وتابع الكرملين: تم إنجاز جميع مهام تدريب القوات النووية الاستراتيجية.

وأشار الكرملين إلى أنه تم إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ كروز جوية خلال تدريب القوات النووية الاستراتيجية الروسية.

واستطرد الكرملين: تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية في ميدان كورا للصواريخ في كامتشاتكا.

وزاد الكرملين: شاركت في تدريب القوات النووية الاستراتيجية طائرات Tu-95MC التي أطلقت صواريخ كروز جوية.

وواصل الكرملين: تم اختبار مستوى جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية خلال تدريب القوات النووية الاستراتيجية، كما تم إجراء مراقبة لعمليات الإطلاق خلال تدريب القوات النووية الاستراتيجية من مركز التحكم في الدفاع الوطني الروسي.

وختم الكرملين: أنه في إطار تدريب القوات النووية الاستراتيجية أطلق الطراد "باريانسك" صاروخا باليستيا من طراز "سينيفا" من بحر بارنتس.