الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
هيئة البترول تضبط شبكات تهريب سولار وبوتاجاز في عدة محافظات
الصحة الفلسطينية: أكثر من 900 مريض استشهدوا أثناء انتظار العلاج ونطالب بإجلاء الجرحى
سرقة مجوهرات نابليون من متحف اللوفر .. وتعليق صادم من عمرو أديب
قمة إيجيبت أوتوموتيف 2025 .. تفاصيل أكبر حدث وتجمع لخبراء السيارات في مصر
"نقل الكهرباء" توقع 3 عقود لتعزيز مشروعات الشبكة القومية ودعم منظومة القطار السريع
جيش الاحتلال يقصف بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان
فتح باب التقديم للعمل مفتش دعوة بمديرية أوقاف القاهرة.. رابط التسجيل
المالية: الحكومة تؤكد دعمها لجهود التمويل من أجل التنمية
أخبار العالم

الكرملين: بوتين وترامب يناقشان العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية بقمة بودابست

أ ش أ

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم "الاثنين"، إن روسيا تأمل أن تسفر قمة بودابست المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب عن تقدم ملموس في مسار تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن موسكو تعتزم أيضاً بحث العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة خلال اللقاء.

وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "أولاً، نود إحراز بعض التقدم في مسار التسوية الأوكرانية، كما نأمل أن تكون هذه القمة فرصة لمناقشة علاقاتنا الثنائية"، وذلك في معرض رده على سؤال حول توقعات موسكو من القمة.

كان ترامب قد أعلن في 16 أكتوبر، عقب مكالمة هاتفية مع نظيره بوتين، أن الزعيمين اتفقا على عقد اجتماع قريب في بودابست.

وأكد المساعد الرئاسي الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو وواشنطن ستبدآن "دون تأخير" التحضيرات للقمة الجديدة، التي يُرجّح عقدها في العاصمة المجرية.

في السياق ذاته، أمر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتشكيل لجنة تنظيمية لتسهيل التحضيرات، مشيراً إلى أن الاستعدادات “بدأت مساء الخميس”.

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب

وفد الدنمارك لوكيل الأزهر: نحرص على التعاون معا في تعزيز الحوار

مفتي الجمهورية يتوجه إلى ماليزيا لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات

لماذا صلاة الظهر 4 ركعات؟.. لـ سببين لا يعرفهما الكثيرون

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

