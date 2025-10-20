الكرملين: بوتين وترامب يناقشان العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية بقمة بودابست

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم "الاثنين"، إن روسيا تأمل أن تسفر قمة بودابست المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب عن تقدم ملموس في مسار تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن موسكو تعتزم أيضاً بحث العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة خلال اللقاء.

وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "أولاً، نود إحراز بعض التقدم في مسار التسوية الأوكرانية، كما نأمل أن تكون هذه القمة فرصة لمناقشة علاقاتنا الثنائية"، وذلك في معرض رده على سؤال حول توقعات موسكو من القمة.

كان ترامب قد أعلن في 16 أكتوبر، عقب مكالمة هاتفية مع نظيره بوتين، أن الزعيمين اتفقا على عقد اجتماع قريب في بودابست.

وأكد المساعد الرئاسي الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو وواشنطن ستبدآن "دون تأخير" التحضيرات للقمة الجديدة، التي يُرجّح عقدها في العاصمة المجرية.

في السياق ذاته، أمر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتشكيل لجنة تنظيمية لتسهيل التحضيرات، مشيراً إلى أن الاستعدادات “بدأت مساء الخميس”.