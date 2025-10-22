بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 رسمياً

يترقب الملايين من الموظفين موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025، بعدما أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد الصرف هذا الشهر عن الموعد المعتاد وهو 24 من الشهر.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لدعم العاملين بالجهاز الإداري وضمان انتظام صرف الرواتب إلكترونيًا دون تأخير، حيث يبدأ صرف الروابت غدا الخميس 23 اكتوبر 2025.

تبكير موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

أوضحت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر بدلاً من 24 أكتوبر، ويستمر حتى الاثنين 27 أكتوبر لبقية الوزارات والهيئات الحكومية.

وأكدت الوزارة أن جميع الرواتب ستكون متاحة بالكامل عبر البطاقات البنكية المخصصة للمرتبات، ليتمكن الموظفون من السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM) أو فروع البنوك في أي وقت، دون الحاجة إلى التزاحم أمام منافذ الصرف.

تفاصيل خطة صرف المرتبات

بحسب البيان الصادر عن وزارة المالية، فإن صرف مرتبات أكتوبر 2025 سيجري على مدار خمسة أيام متتالية لتجنب الازدحام وضمان سهولة السحب الإلكتروني.



كما حددت الوزارة أيام 7 و8 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الإضافية للعاملين، مشيرة إلى أن النظام الإلكتروني الموحد المعمول به حاليًا يضمن سرعة وصول الرواتب إلى حسابات الموظفين فور اعتمادها.

أماكن صرف مرتبات أكتوبر 2025

أتاحت وزارة المالية أكثر من وسيلة للحصول على المرتبات بسهولة وأمان، وتشمل:

فروع البنوك المنتشرة في جميع المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري التي تعمل ضمن منظومة الصرف الإلكتروني.

كما أكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف طوال اليوم بمجرد إتاحتها في النظام المالي الإلكتروني، داعية الموظفين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم التزاحم أمام ماكينات الصرف.

الزيادات الأخيرة في المرتبات 2025

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات أكتوبر 2025 يتضمن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي وفق الموازنة العامة للدولة، وتشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه للدرجات الوظيفية الأدنى، بجانب العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة والحافز الإضافي.

وتهدف هذه الزيادات إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في الدولة ومواكبة معدلات التضخم الحالية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص اعتمادات مالية كافية لضمان استمرار صرف هذه الزيادات بانتظام شهريًا دون تأخير.



الجدول الزمني لصرف المرتبات القادمة

كشفت وزارة المالية عن الجدول الكامل لصرف مرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، وذلك على النحو التالي:

مرتبات أكتوبر 2025: من الخميس 23 أكتوبر حتى الاثنين 27 أكتوبر، والمتأخرات أيام 7 و8 و12 أكتوبر.

مرتبات نوفمبر 2025: من الأحد 24 نوفمبر حتى الخميس 27 نوفمبر، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

مرتبات ديسمبر 2025: من الأربعاء 24 ديسمبر حتى الأحد 28 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

صرف مرتبات أكتوبر 2025

أكدت وزارة المالية أن جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة سيحصلون على رواتبهم من خلال بطاقات المرتبات البنكية التي تتيح السحب على مدار الساعة من أي ماكينة صرف آلي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للتحول نحو نظام الدفع الإلكتروني الكامل، بما يضمن الشفافية وتقليل التعاملات النقدية المباشرة.