بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

زفت الحكومة بشرى سارة عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 ، حيث يترقبه نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة وذلك بعد قرار وزارة المالية بتبكير موعد الصرف هذا الشهر تسهيلًا على العاملين.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

كشفت وزارة المالية في بيان رسمي أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سيبدأ يوم الخميس 23 أكتوبر بدلاً من 24 أكتوبر، على أن يستمر الصرف حتى يوم الاثنين 27 أكتوبر لبقية الوزارات والجهات الحكومية.

المرتبات متاحة كاملة عبر البطاقات البنكية:

وأكدت أن الرواتب ستكون متاحة بالكامل عبر البطاقات البنكية المخصصة للمرتبات، ليتمكن الموظفون من السحب مباشرة من ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك دون الحاجة إلى التزاحم.



تفاصيل صرف مرتبات أكتوبر 2025

بحسب البيان الصادر عن وزارة المالية، تبدأ عمليات صرف المرتبات اعتبارًا من يوم 23 أكتوبر، بينما يتم صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 من الشهر نفسه. وأشارت الوزارة إلى أن المرتبات ستكون متاحة إلكترونيًا عبر منظومة الدفع المميكنة لجميع العاملين في الدولة.

وتشمل خطة الصرف 5 أيام مخصصة لرواتب العاملين، و3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الشهرية، لضمان انسيابية عمليات الصرف وعدم حدوث أي ازدحام على ماكينات الصراف الآلي.

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لضمان دقة البيانات المالية لجميع العاملين، وتيسير عملية الصرف عبر النظام الإلكتروني الموحد.

أماكن صرف مرتبات أكتوبر 2025

أتاحت وزارة المالية أمام الموظفين أكثر من طريقة للحصول على مستحقاتهم الشهرية بسهولة، وتشمل:

فروع البنوك المنتشرة في جميع المحافظات.

مكاتب البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام العاملين بمواعيد الصرف المحددة وعدم التزاحم، حيث ستكون المرتبات متاحة طوال اليوم اعتبارًا من لحظة الإتاحة في المنظومة الإلكترونية.

الزيادات الأخيرة في المرتبات

وأوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات أكتوبر 2025 يأتي متضمنًا الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي، وفق قانون الموازنة العامة للدولة، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية.

كما شملت الزيادة علاوة دورية وأخرى خاصة وحافزًا إضافيًا، بهدف تحسين مستوى المعيشة للعاملين في الدولة ومواكبة معدلات التضخم.

وأكدت الوزارة أن هذه الزيادات ستستمر في صرفها بانتظام شهريًا ضمن المرتبات، حيث تم تخصيص مخصصات مالية كافية في الموازنة العامة لضمان انتظام الصرف دون تأخير.

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

كشفت وزارة المالية عن الجدول الزمني الرسمي لصرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، موضحة أن مواعيد الصرف ستكون على النحو التالي:

- مرتبات شهر أكتوبر 2025: من الخميس 23 أكتوبر حتى الاثنين 27 أكتوبر، مع صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 أكتوبر.

- مرتبات شهر نوفمبر 2025: تبدأ من الأحد 24 نوفمبر، بينما تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

- مرتبات شهر ديسمبر 2025: تبدأ من الأربعاء 24 ديسمبر، والمتأخرات تصرف أيام 8 و9 و10 ديسمبر.