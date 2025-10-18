قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
خبير: تأثير سعر البترول على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا
رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

مرتبات أكتوبر 2025
مرتبات أكتوبر 2025
عبد العزيز جمال

زفت الحكومة بشرى سارة عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 ، حيث يترقبه نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة وذلك بعد قرار وزارة المالية بتبكير موعد الصرف هذا الشهر تسهيلًا على العاملين.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

كشفت وزارة المالية في بيان رسمي أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سيبدأ يوم الخميس 23 أكتوبر بدلاً من 24 أكتوبر، على أن يستمر الصرف حتى يوم الاثنين 27 أكتوبر لبقية الوزارات والجهات الحكومية. 

المرتبات متاحة كاملة عبر البطاقات البنكية:

 

وأكدت أن الرواتب ستكون متاحة بالكامل عبر البطاقات البنكية المخصصة للمرتبات، ليتمكن الموظفون من السحب مباشرة من ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك دون الحاجة إلى التزاحم.
 

اقرأ أيضًا:

تفاصيل صرف مرتبات أكتوبر 2025

بحسب البيان الصادر عن وزارة المالية، تبدأ عمليات صرف المرتبات اعتبارًا من يوم 23 أكتوبر، بينما يتم صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 من الشهر نفسه. وأشارت الوزارة إلى أن المرتبات ستكون متاحة إلكترونيًا عبر منظومة الدفع المميكنة لجميع العاملين في الدولة.

وتشمل خطة الصرف 5 أيام مخصصة لرواتب العاملين، و3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الشهرية، لضمان انسيابية عمليات الصرف وعدم حدوث أي ازدحام على ماكينات الصراف الآلي. 

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لضمان دقة البيانات المالية لجميع العاملين، وتيسير عملية الصرف عبر النظام الإلكتروني الموحد.

أماكن صرف مرتبات أكتوبر 2025

أتاحت وزارة المالية أمام الموظفين أكثر من طريقة للحصول على مستحقاتهم الشهرية بسهولة، وتشمل:

  • فروع البنوك المنتشرة في جميع المحافظات.
  • مكاتب البريد المصري.
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام العاملين بمواعيد الصرف المحددة وعدم التزاحم، حيث ستكون المرتبات متاحة طوال اليوم اعتبارًا من لحظة الإتاحة في المنظومة الإلكترونية.

الزيادات الأخيرة في المرتبات

وأوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات أكتوبر 2025 يأتي متضمنًا الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي، وفق قانون الموازنة العامة للدولة، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية. 

كما شملت الزيادة علاوة دورية وأخرى خاصة وحافزًا إضافيًا، بهدف تحسين مستوى المعيشة للعاملين في الدولة ومواكبة معدلات التضخم.

وأكدت الوزارة أن هذه الزيادات ستستمر في صرفها بانتظام شهريًا ضمن المرتبات، حيث تم تخصيص مخصصات مالية كافية في الموازنة العامة لضمان انتظام الصرف دون تأخير.

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

كشفت وزارة المالية عن الجدول الزمني الرسمي لصرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، موضحة أن مواعيد الصرف ستكون على النحو التالي:

- مرتبات شهر أكتوبر 2025: من الخميس 23 أكتوبر حتى الاثنين 27 أكتوبر، مع صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 أكتوبر.

- مرتبات شهر نوفمبر 2025: تبدأ من الأحد 24 نوفمبر، بينما تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

- مرتبات شهر ديسمبر 2025: تبدأ من الأربعاء 24 ديسمبر، والمتأخرات تصرف أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

موعد صرف مرتبات أكتوبر موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 مرتبات شهر أكتوبر موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

محمود العارضة

لم يصدق نفسه من الفرحة.. الأسير محمود العارضة يحكي كواليس حبسه والإفراج عنه.. فيديو

لميس الحديدي

لميس الحديدي عن زيادة المحروقات: هل وصلنا للسعر العادل للتكلفة؟

السيد البدوي

أزهري: الموالد ليست بدعة أو مظهرا من مظاهر الانحراف الديني

بالصور

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

غير زيادة الخصوبة.. فوائد مذهلة لعشبة الجينسينج

الجينسينج
الجينسينج
الجينسينج

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد