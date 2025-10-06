موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميا بحسب جدول الدرجات المالية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 .. تستعد وزارة المالية رسميًا لبدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، ضمن الجدول الزمني المعتمد مسبقًا لتنظيم عملية صرف المرتبات، بما يضمن تجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك. 

مرتبات أكتوبر

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم المالية بمرونة وسلاسة، مع استمرار خطة التحول إلى نظام الدفع الإلكتروني الذي تبنته الحكومة خلال السنوات الأخيرة. 

زيادة المرتبات في يوليو 2025

موعد مرتب شهر أكتوبر

وفق بيان وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، ويستمر على مدار خمسة أيام متتالية، بحيث يتم توزيع مواعيد الصرف وفقًا للدرجات الوظيفية والوزارات المختلفة لتفادي الازدحام وضمان وصول المرتبات في مواعيدها المحددة. 

كما خصصت الوزارة أيام 7 و8 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين الذين لم يتمكنوا من الحصول على رواتبهم في المواعيد المحددة سابقًا.

جدول صرف مرتبات أكتوبر 2025

حددت وزارة المالية أن يوم الأحد 26 أكتوبر 2025 سيكون مخصصًا لصرف رواتب العاملين في وزارات:

التعليم العالي، والعدل، والكهرباء، والتنمية المحلية، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والتخطيط،

بالإضافة إلى الجهات القضائية مثل المحكمة الدستورية العليا، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية.

المرتبات والمعاشات

أما الأيام من 27 إلى 29 أكتوبر، فستكون مخصصة لصرف مرتبات باقي العاملين في الدولة الذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام الأولى، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك المصرية، ومكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

وأكدت وزارة المالية في بيانها أن عملية صرف مرتبات أكتوبر 2025 ستتم بشكل منظم وفق جدول دقيق لتجنب الزحام أمام الصرافات، مع توفير السيولة الكافية في البنوك خلال فترة الصرف. كما شددت على استمرار تطبيق خطة الدولة في التحول الرقمي المالي لضمان الشفافية وسهولة الحصول على المرتبات إلكترونيًا.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 بعد قرار المالية وجدول الحد الأدنى للأجور

الحد الأدنى لمرتبات شهر أكتوبر 2025

تتضمن مرتبات أكتوبر 2025 تعديلات جديدة في الحد الأدنى للأجور، والتي تم اعتمادها مؤخرًا لمختلف الدرجات الوظيفية. وتأتي القيم الجديدة على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه بدلًا من 12,200 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11,800 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10,300 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9,800 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 8,500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 8,000 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 7,300 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 7,100 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 7,100 جنيه.

زيادة المرتبات

وتوضح هذه الزيادات أن مرتبات أكتوبر 2025 ستشهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالأشهر السابقة، حيث أُضيفت تعديلات على البدلات والعلاوات بما يتماشى مع جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الوظيفية المختلفة.

أماكن صرف المرتبات

يمكن للموظفين سحب مرتبات شهر أكتوبر 2025 بسهولة من خلال:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.
  • فروع البنوك المصرية المنتشرة في جميع المحافظات.
  • مكاتب البريد المصري التي توفر الخدمة للمناطق الريفية والنائية.
صرف مرتبات مايو

وتؤكد وزارة المالية أن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 ستُنفذ بدقة وفق الجدول المعلن، لضمان حصول جميع العاملين بالدولة على رواتبهم في مواعيدها المحددة من دون تأخير، بما يحقق الانضباط المالي ويسهم في استقرار الحياة المعيشية للموظفين.

