دار الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار
ترامب: قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام بغزة
مفتي الجمهورية يستمع لآراء جمهور المستفتين حول خدمات دار الإفتاء
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
قمة السيسي وبن زايد تعكس تحالفا استراتيجيا| ومحلل: دليل على الثقة والمصالح المشتركة
بعد افتتاح أكاديمية دينا | مديحة حمدي: الرقص فن.. المشكلة في اللي بيتلبس
رئيس الوزراء يفتتح المحور المروري الجديد لمدخل شبين الكوم
وزير الخارجية: استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة مرهون بوقف الحرب فورًا
وزير الخارجية: لا سلام دون ارتباط الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة
العثور على سفير جنوب إفريقيا ميتاً بعد سقوطه من الطابق 22 في باريس
42 شهيدا و190 مصابا يصلون لمستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
عبد العزيز جمال

تصاعدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين بعد البيان الرسمي لوزارة المالية، وسط تساؤلات حول جدول صرف المرتبات للأشهر المتبقية من العام، وهما نوفمبر وديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وأوضحت وزارة المالية في بيانها التفاصيل الكاملة للمواعيد وطرق الصرف.

ما هو موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025؟

أعلنت وزارة المالية أن مرتبات شهر أكتوبر 2025 ستبدأ في الصرف اعتبارًا من يوم 23 أكتوبر المقبل، فيما يتم صرف المتأخرات والمستحقات المالية أيام 7 و8 و12 من الشهر ذاته. 

وتكون المرتبات متاحة للعاملين عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

وبالنسبة لشهر نوفمبر، حددت وزارة المالية موعد صرف المرتبات اعتبارًا من 24 نوفمبر المقبل، بينما تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر، لضمان انتظام صرف المستحقات لكل العاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

أما مرتبات ديسمبر 2025، فستبدأ في الصرف من 24 ديسمبر 2025، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المتأخرات، وفق ما جاء في بيان وزارة المالية الأخير.

أماكن صرف المرتبات

ويستطيع جميع العاملين بالدولة صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 عبر عدة قنوات، تشمل:

  • فروع البنوك المختلفة على مستوى الجمهورية.
  • فروع البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك والبريد.

زيادة المرتبات

يذكر أن وزارة المالية طبقت زيادات في أجور العاملين بدءًا من شهر يوليو الماضي. 

وأكد الوزير أن أقل درجة وظيفية تزيد بمقدار 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، ليصبح الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا. 

وشملت الزيادات علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

الحافز الإضافي

كما شملت الزيادات حافزًا إضافيًا يتراوح بين 600 و700 جنيه مقطوع لكل العاملين، ضمن مخصصات مالية قدرت بـ679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%.

وخصصت وزارة المالية الموارد الكافية لضمان القدرة على تعيين عدد كافٍ من العاملين في مجالي الصحة والتعليم، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

