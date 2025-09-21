قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
تعليق أحمد السقا على تكريمه في حفل دير جيست
بعد اعتراف 3 دول كبرى بدولة فلسطين .. جيش الاحتلال يعلن توسيع الهجوم البري في غزة
خبير استراتيجي: نتنياهو يريد إيصال وترسيخ رسالة لشعبه بأنهم مهددون أمنيا
أخبار البلد

جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر
رشا عوني

يترقب القطاع الحكومي موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر2025 والتي من المقرر صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ارتفعت معدلات البحث مؤخراً عن موعد صرف مرتبات سبتمبر وأكتوبر، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.

المالية تستعد لـ صرف مرتبات سبتمبر

تستعد وزارة المالية خلال الـ3أيام القادمة لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لكل العاملين بالدولة للشهر الثالث منذ بداية العام المالي 2025/2026 الجاري.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن بداية تجهيز الجهات الحكومية بما في ذلك الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة، لعمليات تسليم مرتبات شهر سبتمبر 2025 الحالي للموظفين بالدولة.

صرف مرتبات شهر سبتمبر2025

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري من الفترة الأربعاء الموافق 24 سبتمبر حتى الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025.

مع اقتراب الدراسة.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر رسميًا
مرتبات شهر سبتمبر

موعد صرف مرتبات سبتمبر

ويتم صرف مرتبات سبتمبر لكل العاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء 24 و الخميس 25 من سبتمبر الجاري ثم استكمالها يوم الأحد الموافق 28 و الإثنين 29 و الثلاثاء 30 من سبتمبر 2025.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر2025

ستكون المرتبات متاحة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، في 24 سبتمبر في الأماكن التالية ..

- تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 من خلال فروع البنوك.

- كما تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بواسطة فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- فيما تُصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 عبر ماكينات الصرف الآلي «ATM».

صرف مرتبات سبتمبر .. تشمل زيادة الحد الأدنى لـ4000 جنيه | أهل مصر
موعد صرف مرتبات سبتمبر

جدول مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدني للأجور

يظهر الجدول التالي الحد الأدنى للأجور وقيم المرتبات بحسب الدرجات الوظيفية بداية من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة:

  • الممتازة 13500 جنيه شهريًا
  • العالية 11250 جنيهًا شهريًا
  • مدير عام 10250 جنيهًا شهريًا
  • الأولى 8500 جنيه شهريًا
  • الثانية 8000 جنيه شهريًا
  • الثالثة 7750 جنيهًا شهريًا
  • الرابعة 7000 جنيه شهريًا
  • الخامسة 7250 جنيهًا شهريًا
  • السادسة 7000 جنيه شهريًا.

مواعيد صرف مرتبات سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر

أعلنت المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، محددةً 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية لكل شهر.

  • شهر أكتوبر: بدء صرف المرتبات اعتبارًا من 23 أكتوبر، بينما تصرف المتأخرات والمستحقات أيام 7 و8 و12 أكتوبر.
  • شهر نوفمبر: بدء صرف المرتبات من 24 نوفمبر، على أن تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.
  • شهر ديسمبر: بدء صرف المرتبات من 24 ديسمبر، مع صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.
موعد صرف مرتبات سبتمبر جدول مرتبات سبتمبر زيادة المرتبات موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر مرتبات سبتمبر2025

