جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد

يترقب القطاع الحكومي موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر2025 والتي من المقرر صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ارتفعت معدلات البحث مؤخراً عن موعد صرف مرتبات سبتمبر وأكتوبر، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.

المالية تستعد لـ صرف مرتبات سبتمبر

تستعد وزارة المالية خلال الـ3أيام القادمة لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لكل العاملين بالدولة للشهر الثالث منذ بداية العام المالي 2025/2026 الجاري.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن بداية تجهيز الجهات الحكومية بما في ذلك الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة، لعمليات تسليم مرتبات شهر سبتمبر 2025 الحالي للموظفين بالدولة.

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري من الفترة الأربعاء الموافق 24 سبتمبر حتى الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025.

ويتم صرف مرتبات سبتمبر لكل العاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء 24 و الخميس 25 من سبتمبر الجاري ثم استكمالها يوم الأحد الموافق 28 و الإثنين 29 و الثلاثاء 30 من سبتمبر 2025.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر2025

ستكون المرتبات متاحة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، في 24 سبتمبر في الأماكن التالية ..

- تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 من خلال فروع البنوك.

- كما تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بواسطة فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- فيما تُصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 عبر ماكينات الصرف الآلي «ATM».

جدول مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدني للأجور

يظهر الجدول التالي الحد الأدنى للأجور وقيم المرتبات بحسب الدرجات الوظيفية بداية من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة:

الممتازة 13500 جنيه شهريًا

العالية 11250 جنيهًا شهريًا

مدير عام 10250 جنيهًا شهريًا

الأولى 8500 جنيه شهريًا

الثانية 8000 جنيه شهريًا

الثالثة 7750 جنيهًا شهريًا

الرابعة 7000 جنيه شهريًا

الخامسة 7250 جنيهًا شهريًا

السادسة 7000 جنيه شهريًا.

مواعيد صرف مرتبات سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر

أعلنت المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، محددةً 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية لكل شهر.