الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

براءة التيك توكر "لوشا" من تهمة نشر فيديوهات خادشة

لوشا
لوشا
رامي المهدي

قضت اليوم محكمة القاهرة الإقتصادية، براءة التيك توكر "لوشا"، من تهمة بث محتوي خادش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، إخلاء سبيل، التيك توكر “لوشا”، بعد اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

و كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية تفاصيل القبض على التيك توكر «لوشا»، وذلك على خلفية اتهامات متعلقة بمحتوى مخالف يتم بثه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الداخلية فيي بيان لها، أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد «لوشا» صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن مشاهد عنف وتمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة، وعقب تقنين الإجراءات، وتم ضبط المذكور مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

بمواجهته إعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 

محكمة القاهرة الإقتصادية لوشا التيك توكر النيابة العامة

