الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة

وزير المالية
وزير المالية
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر2025 ، وذلك بعد بيان وزارة المالية رسمياً عن مرتبات سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، خاصة بعد رفع الحد الأدنى للأجور وزياردة المرتبات 2025 بشكل رسمي. 

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس

تُصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة يوم 24 سبتمبر 2025 الجاري، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي بدأ تطبيقها يوليو الماضي . 

مكان صرف مرتبات شهر سبتمبر2025

ستكون المرتبات متاحة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، في 24 سبتمبر في الأماكن التالية ..

- تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 من خلال فروع البنوك.

- كما تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بواسطة فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- فيما تُصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 عبر ماكينات الصرف الآلي «ATM».

صرف مرتبات سبتمبر .. تشمل زيادة الحد الأدنى لـ4000 جنيه | أهل مصر
موعد صرف مرتبات سبتمبر2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر وأكتوبر ونوفمبروديسمبر

وفيما يلي مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، محددةً 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية لكل شهر، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية..

  • شهر أكتوبر: بدء صرف المرتبات اعتبارًا من 23 أكتوبر، بينما تصرف المتأخرات والمستحقات أيام 7 و8 و12 أكتوبر.
  • شهر نوفمبر: بدء صرف المرتبات من 24 نوفمبر، على أن تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.
  • شهر ديسمبر: بدء صرف المرتبات من 24 ديسمبر، مع صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بالزيادة الأخيرة | قناة صدى البلد
مرتبات شهر سبتمبر2025

 

جدول مرتبات الحكومة بعد الزيادة

  • الدرجة الممتازة: ارتفعت من 12،200 جنيه إلى 13،800 جنيه.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10،200 جنيه إلى 11،800 جنيه.
  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8،700 جنيه إلى 10،300 جنيه.
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8،200 جنيه إلى 9،800 جنيه.
  • الدرجة الثانية: من 7،200 جنيه إلى 8،500 جنيه.
  • الدرجة الثالثة: من 6،700 جنيه إلى 8،000 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: من 6،200 جنيه إلى 7،300 جنيه.
  • الدرجة الخامسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.
  • الدرجة السادسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.

 

رفع الحد الأدنى للأجور2025

وكانت الحكومة قد أعلنت بدء تطبيق زيادات جديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو 2025، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، بجانب زيادات متفاوتة لجميع الدرجات الوظيفية.

وتتراوح الزيادات ما بين 1100 جنيه وحتى 1600 جنيه شهريًا، وذلك بحسب الدرجة الوظيفية لكل موظف.

حافز إضافي لموظفي الحكومة

 

وتتراوح زيادة الأجور بين 600 و700 جنيه وتتمثل في حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، حيث تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف في مجالي الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

موعد صرف مرتبات سبتمبر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر زيادة المرتبات مرتبات سبتمبر وزارة المالية

