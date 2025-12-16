توقيع اتفاقية بين مؤسسة الغرير ومنظمة اليونيسيف لدعم مبادرة شباب بلد

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزيرة الشباب والرياضة، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لـ الأمم المتحدة في مصر، والسيد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغرير، توقيع اتفاقية بين مؤسسة الغرير ومنظمة اليونيسيف في مصر، لدعم مبادرة«شباب بلد».

جاء ذلك خلال افتتاح مقر أكاديمية شباب بلد، بمركز شباب الجزيرة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة، وذلك في إطار مبادرة «شباب بلد»، التي تستهدف تمكين الشباب المصري، وتطوير مهاراته من خلال توفير البرامج التدريبية ومسارات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال، وتُعد المبادرة هي النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited.

وقع الاتفاق الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير، والسيدة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسيف في مصر.

ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مبادرة شباب بلد التي أطلقتها الحكومة في منتدى شباب العالم عام 2022، الذي أقيم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُمثل تقدمًا ملموسًا في جهود الدولة لتمكين الشباب، من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة وربطهم بالفرص المتاحة، وبناء كوادر قادرة على المساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز فكر ريادة الأعمال والابتكار، ودعم التحول الاقتصادي في مصر، مؤكدة أن افتتاح الاكاديمية يؤكد حرص الدولة بقياد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل.

وأشارت إلى التعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة في إنجاز الأكاديمية بمركز شباب الجزيرة، والتي تعتبر منصة لتنمية مهارات الشباب وربطهم بفرص العمل وتنمية فكر الابتكار، موضحة أنه من خلال رئاستها لمبادرة شباب بلد إلى جانب المنسقة المقيم للأمم المتحدة وعضوية مصر في مجلس القيادة العالمي للمبادرة الأممية GENU سيتم العمل على تعزيز المبادرة في مصر لفتح آفاق أوسع للشباب، كما حرصت على توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على جهود الوزارة في اختيار وتجهيز الأكاديمية، كما وجهت الشكر لفريق عمل الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف في مصر، وكذلك لرجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير على دعمه للمبادرة.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» يُجسد رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية وقاطرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية على إتاحة الفرص أمام الشباب لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، وبناء قدراتهم في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي.

ومن جانبه أكد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغرير «تُمثل مساهمة مؤسسة الغرير أكبر استثمار في حركة شباب بلد حتى الآن، مما يُرسي مثالاً قوياً على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه العمل الخيري العربي في تطوير مهارات الشباب، وتعزيز فرص توظيفهم، وتوفير فرص عمل لهم على نطاق واسع».

وقام بافتتاح الأكاديمية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد كيفن فراي، المدير التنفيذي للمبادرة الأممية GENU، والسيد حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، والسيدة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسيف في مصر، والسيد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغرير الإماراتية، وسفراء مبادرة «شباب بلد» من الشباب المصري المتميز.

يُمثل افتتاح مقر أكاديمية شباب بلد وتوقيع الشراكة الاستراتيجية مع صندوق التنمية الأفريقي خطوةً هامة نحو توسيع نطاق هذا النموذج ليشمل جميع المحافظات بحلول عام 2030، بما يضمن تزويد الشباب في جميع أنحاء مصر بالمهارات والفرص والثقة اللازمة لقيادة مستقبل البلاد.

