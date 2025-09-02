بدء صرف معاشات سبتمبر.. مواعيد مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

يبحث عدد كبير من المواطنين العاملين بالقطاع الاداري للدولة، وموظفي القطاعين العام والخاص، عن موعد صرف رواتبهم عن شهر أكتوبر تحديدا، للوفاء بمتطلبات الأبناء مع حلول العام الدراسي الجديد وما يتضمنه من التزامات مادية لأولياء الأمور، وهو ما تفاعلت معه وزارة المالية بلإيجابية، معلنة عن مواعيد صرف مرتبات الشهور المتبقية من العام أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025.

٥ أيام لصرف رواتب العاملين

أعلنت وزارة المالية، عن مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٥، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٥، و٣ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وأكد الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من ٢٣ أكتوبر، والمتأخرات أيام 7، 8، 12 من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر

أضاف الدكتور شريف خيري، أنه تقرر صرف مرتبات نوفمبر بدءًا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءًا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه.

وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

بدء صرف معاشات سبتمبر

وبدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اعتبارًا من أمس الاثنين 1 سبتمبر 2025، في صرف معاشات شهر سبتمبر لنحو 12.7 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بإجمالي قيمة تتجاوز 45 مليار جنيه، يتم ضخها من خلال ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد وفروع البنوك على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية في مواعيدها المحددة، مع ضمان توافر السيولة النقدية بشكل كامل في جميع منافذ الصرف.

وأكدت الهيئة، أن صرف المعاشات يتم وفق آلية منظمة، لتجنب التكدس والزحام أمام منافذ الصرف، حيث تم توفير الأموال في ماكينات الصرف الآلي منذ الساعات الأولى من الصباح، بما يتيح للمستفيدين إمكانية الحصول على معاشاتهم في أي وقت من اليوم دون الارتباط بمواعيد العمل الرسمية، كما تم التنسيق مع شركات تشغيل ماكينات الصراف الآلي للتأكد من جاهزيتها الفنية وتزويدها بالنقدية الكافية.