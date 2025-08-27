خلل في بعض المراكز.. تعديلات ريبيرو على تشكيل الأهلي قبل موقعة بيراميدز.. والمستبعدون مفاجأة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا
الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية
الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة
بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا أرادت واشنطن إدارة غزة سأوافق على الفور
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
محافظ الغربية يتفقد اللجان الانتخابية بطنطا في اليوم الأول لجولة الإعادة بمجلس الشيوخ
الوزراء يوافق على إجراءات وآليات حصول منتفعي الإيجار القديم على وحدات سكنية
تترقب جماهير الكرة المصرية، مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز، في مباراة نحو اللحاق بقمة الدوري، التي انفرد بها الزمالك، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز، بعد تعادل الأهلي أمام غزل المحلة، وهزيمة بيراميدز أمام مودرن في الجولة الرابعة. 

الأهلي يسعى لحسم لقاء بيراميدز مبكرا

أغلق النادي الأهلي صفحة مباراته الاخيرة أمام غزل المحلة بالجولة الرابعة، التي انتهت بالتعادل السلبي، وبدأ الإستعداد بقيادة الاسبانى خوسيه ريبيرو لخوض مبارته أمام بيراميدز، وهي مباراة تكتسب أهمية كبيرة في ظل المنافسة المبكرة على قمة جدول الترتيب.

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب الدوري، حيث تمكن المارد الأحمر من حصد اللقب الموسم الماضي، بعد منافسة شرسة حتى آخر جولة مع بيراميدز، لكن المارد الاحمر استطاع حسم البطولة لصالحه مستغلًا تعثر الفريق السماوي في الجولات الأخيرة.

تعديلات ريبيرو على تشكيل الأهلي قبل موقعة بيراميدز

ينوي خوسيه ريبيرو، إجراء تعديل على تشكيل الأهلي في مباراته أمام بيراميدز القادمة في الدوري، بعدما أظهرت مباراة غزل المحلة وجود خلل في بعض المراكز، وعدم قيام بعض اللاعبين بأداء الأدوار المطلوبة منها، من أجل تحسين الأداء والمنافسة على تحقيق الانتصارات في تلك المسابقة، بعدما فقد الفريق الأحمر 4 نقاط في مشوار الحفاظ على درع الدوري.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي عودة محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى بعد نهاية إيقافه في مباراة غزل المحلة الماضية، وقد يشهد التشكيل أيضا استبعاد محمود تريزيجيه من التشكيل الأساسي، بعدما تراجع مستواه في الفترة الماضية، وجاري المفاضلة بين استمرار كريم فؤاد في قيادة الجبهة اليسرى أو الدفع بأحمد نبيل كوكا من بداية اللقاء.

غيابات الاهلى أمام بيراميدز

 تحاصر الغيابات فريق الاهلى في مباراة بيراميدز، حيث يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسري.

ويغيب كلا من ياسين مرعي وياسر ابراهيم للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الأمامية، وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.

موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز بالدوري المصري

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام بيراميدز، في التاسعة مساء السبت المقبل، على ستاد السلام، فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري، مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

