قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقابة المالية: 41 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري خلال 5 أشهر
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أطفيح المركزي ويتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة
انتهاء أزمة إسلام الراجحي الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم
شوط أول إيجابي بين زد ووادي دجلة في الدوري
إنتر ميلان يعلن رحيل كريستيان أصلاني معارًا إلى تورينو
أسعار حلاوة المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
حزب الله يتحدى الحكومة اللبنانية: "لن نتخلي عن سلاحنا.. وبدونه نستسلم لإسرائيل"
المجلس القومي للطفولة يطلق حملة لحماية الأطفال بالتزامن مع بدء الدراسة
وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل
شريهان توجه رسالة دعم إلى أنغام بعد وعكتها الصحية
شايل طبنجة صوت وكلبش اكسسوار .. القبض على شخص يدعي أنه ضابط شرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مدرب الأهلي يفاجئ غزل المحلة بـ 5 تبديلات في التشكيل الأساسي

الاهلي والمحلة
الاهلي والمحلة
خالد يوسف

يستعد النادي الأهلي، اليوم، لخوض مواجهة غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري، وذلك على ملعب غزل المحلة، حيث يطمح النادي الأهلي في حصد النقاط الـ3 ضد فريق غزل المحلة، من أجل مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري مع المصري البورسعيدي والزمالك وبيراميدز.

 الكابتن يعود لقيادة الأهلي

يسعى المدرب الأسباني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الى مفاجأة فريق غزل المحلة، الذي يواجهه اليوم، في إطار الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز المصري، حيث يتجه رأي الجهاز الفني، الى إجراء مجموعة من التبديلات في الفريق الأحمر، تختلف عن تشكيل المباريات السابقة.

في ظل الضغوطات التي مارسها بعض أعضاء مجلس الإدارة والجماهير إعلاميا، بعودة كابتن الفريق محمد الشناوي لحراسة عرين الأهلي، يبدو أن ريبليرو رضخ وقرر إعادة الكابتن الى مكانه الطبيعي، تمهيدا لمباراة بيراميدز.

وارتفعت بشدة فرص مشاركة محمد الشناوي، على حساب مصطفى شوبير في مواجهة غزل المحلة، في التشكيل الأساسي، خاصة أن الشناوي هو حارس المنتخب الأول في معسكر الفراعنة خلال شهر سبتمبر المقبل في تصفيات كأس  العالم.

المغربي يعود لقيادة الدفاع

استقر خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، على خطوة مشاركة المغربي أشرف داري بجانب أحمد رمضان بيكهام في الخط الخلفي، وذلك في ظل إصابة ياسر إبراهيم وياسين مرعي.

وتأتي مشاركة داري بسبب النقص الكبير الذي يعاني منه الأهلي على مستوى الدفاع، بسبب الإصابات التي ضربت الخط الخلفي بإصابة ياسر إبراهيم وياسين مرعي، وفي ظل خطة التدوير التي يتبعها ريبيرو مع لاعبي الفريق.

مفاضلة بين كريم فؤاد وعبد الواحد لقيادة الجبهة اليمنى

من المقرر أن يشارك كريم فؤاد أو عمر كمال  عبد الواحد في مركز الظهير الأيمن، على أن يعود أحمد رمضان بيكهام لمركز الظهير الأيسر.

ومن المقرر أن يحتفظ الإسباني خوسيه ريفيرو بعناصر خط الوسط والهجوم في تشكيل النادي الأهلي  خلال المواجهة الصعبة المرتقبة ضد فريق غزل المحلة.

اليو ديانج نجم الوسط وفرصة للاستعانة بـ المسمار

في خط الوسط من المقرر أن يتواجد المحترف المالي أليو ديانج والتونسي محمد علي بن رمضان في منطقة خط الوسط، وذلك بجانب أحمد السيد زيزو، مع إمكانية الدفع بمسمار الوسط إمام عاشور العائد من الاصابة، لتجهيزه لمباراة بيراميدز في الجولة الخامسة.

على أن يشارك الثلاثي أشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف في مركز رأس الحربة الصريح.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقناة الناقلة

وتقام مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم الإثنين، الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري، وتحديدا في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة.

ويستقبل ملعب «المحلة» معقل أرجنتين مصر، مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، ويمكن مشاهدة المباراة بث مباشر من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي نايل سات، وتحديدًا قناة ON SPORT 1.

ريبيرو مدرب الأهلي غزل المحلة التشكيل الأساسي النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

ترشيحاتنا

الإفتاء

ما حكم توصيل الإنترنت لمن يستخدمه في غضب الله؟.. أمين الإفتاء يجيب

رئيسة تمريض مستشفى سيد جلال

بعد تكفل شيخ الأزهر برعاية ابنتها.. من هي رئيسة تمريض مستشفى سيد جلال؟

يوم السرد القرآني

بمشاركة الآلاف داخل مصر وخارجها.. الأزهر يطلق مبادرة لقراءة القرآن كاملاً في جلسة واحدة

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالجمبري ..صور

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

بالنعناع وبذور العنب .. وصفات طبيعية لعمل مقشر الشفاة فى المنزل

مقشر الشفاة
مقشر الشفاة
مقشر الشفاة

أكلة المطاعم.. طريقة عمل أجنحة الدجاج بالباربكيو

أجنحة الدجاج بالباربكيو
أجنحة الدجاج بالباربكيو
أجنحة الدجاج بالباربكيو

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة
أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة
أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

فيديو

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المتهم

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد