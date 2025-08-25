مدرب الأهلي يفاجئ غزل المحلة بـ 5 تبديلات في التشكيل الأساسي

يستعد النادي الأهلي، اليوم، لخوض مواجهة غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري، وذلك على ملعب غزل المحلة، حيث يطمح النادي الأهلي في حصد النقاط الـ3 ضد فريق غزل المحلة، من أجل مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري مع المصري البورسعيدي والزمالك وبيراميدز.

الكابتن يعود لقيادة الأهلي

يسعى المدرب الأسباني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الى مفاجأة فريق غزل المحلة، الذي يواجهه اليوم، في إطار الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز المصري، حيث يتجه رأي الجهاز الفني، الى إجراء مجموعة من التبديلات في الفريق الأحمر، تختلف عن تشكيل المباريات السابقة.

في ظل الضغوطات التي مارسها بعض أعضاء مجلس الإدارة والجماهير إعلاميا، بعودة كابتن الفريق محمد الشناوي لحراسة عرين الأهلي، يبدو أن ريبليرو رضخ وقرر إعادة الكابتن الى مكانه الطبيعي، تمهيدا لمباراة بيراميدز.

وارتفعت بشدة فرص مشاركة محمد الشناوي، على حساب مصطفى شوبير في مواجهة غزل المحلة، في التشكيل الأساسي، خاصة أن الشناوي هو حارس المنتخب الأول في معسكر الفراعنة خلال شهر سبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم.

المغربي يعود لقيادة الدفاع

استقر خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، على خطوة مشاركة المغربي أشرف داري بجانب أحمد رمضان بيكهام في الخط الخلفي، وذلك في ظل إصابة ياسر إبراهيم وياسين مرعي.

وتأتي مشاركة داري بسبب النقص الكبير الذي يعاني منه الأهلي على مستوى الدفاع، بسبب الإصابات التي ضربت الخط الخلفي بإصابة ياسر إبراهيم وياسين مرعي، وفي ظل خطة التدوير التي يتبعها ريبيرو مع لاعبي الفريق.

مفاضلة بين كريم فؤاد وعبد الواحد لقيادة الجبهة اليمنى

من المقرر أن يشارك كريم فؤاد أو عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيمن، على أن يعود أحمد رمضان بيكهام لمركز الظهير الأيسر.

ومن المقرر أن يحتفظ الإسباني خوسيه ريفيرو بعناصر خط الوسط والهجوم في تشكيل النادي الأهلي خلال المواجهة الصعبة المرتقبة ضد فريق غزل المحلة.

اليو ديانج نجم الوسط وفرصة للاستعانة بـ المسمار

في خط الوسط من المقرر أن يتواجد المحترف المالي أليو ديانج والتونسي محمد علي بن رمضان في منطقة خط الوسط، وذلك بجانب أحمد السيد زيزو، مع إمكانية الدفع بمسمار الوسط إمام عاشور العائد من الاصابة، لتجهيزه لمباراة بيراميدز في الجولة الخامسة.

على أن يشارك الثلاثي أشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف في مركز رأس الحربة الصريح.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقناة الناقلة

وتقام مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم الإثنين، الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري، وتحديدا في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة.

ويستقبل ملعب «المحلة» معقل أرجنتين مصر، مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، ويمكن مشاهدة المباراة بث مباشر من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي نايل سات، وتحديدًا قناة ON SPORT 1.