بعد الزيادة الأخيرة.. استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء استقرارًا خلال بداية التعاملات اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025، في السوق المحلية للمستهلك، وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن الرئيسية وبيانات بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، بعد موجة من التذبذب خلال الأسابيع الماضية متأثرة بحجم الطلب وتكاليف الإنتاج.

أسعار الفراخ اليوم الاثنين في بورصة الدواجن والأسواق

سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم، في المزارع نحو 62 جنيهًا للكيلو جملة، بينما تراوح سعر الكيلو للمستهلك في السوق المحلي من 70 إلى 77 جنيهًا باختلاف المناطق والمحلات.

وحققت أسعار الفراخ الساسو اليوم، في المزارع نحو 102 جنيه للكيلو جملة، فيما تراوح سعر الكيلو للمستهلك ما بين 107 و115 جنيهًا.

أما أسعار الفراخ البلدي، تراوحت للمستهلك في السوق المحلية ما بين 100 و125 جنيهًا للكيلو، وسط إقبال متزايد من بعض المستهلكين على هذا النوع، نظرًا لجودته الغذائية.

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 62 جنيهًا، بينما يتراوح سعرها للمستهلك بين 72 و75 جنيهًا في الأسواق.



أسعار أجزاء الدواجن اليوم

- بلغ سعر كيلو البانية في محلات بيع الفراخ بالأسواق مستوى يتراوح بين 180 و200 جنيهًا، وقد يختلف السعر بالزيادة أو النقصان بمعدل 10 جنيهات حسب المنطقة.

- سعر الأوراك: بين 110 و115 جنيهًا.

- سعر الكبد والقوانص: يتراوح بين 90 و110 جنيهات

- سعر كيلو الأجنحة: بين 50 و55 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس: ثابت عند 100 جنيه

- شيش طاووق وشاورما فراخ 160 جنيهًا.



أسعار البط في بورصة الدواجن اليوم

- البط البلدي: من 99 إلى 100 جنيه.

- البط الفرنساوي: بين 64 و65 جنيهًا.

- البط المسكوفي: من 89 إلى 90 جنيهًا.

- البط البكيني: من 69 إلى 70 جنيهًا.

أسعار اللحم الرومي اليوم

• لحم رومي أبيض: من 99 إلى 100 جنيه.

• لحم رومي أسمر: بين 109 و110 جنيهات



أسعار الحمام والأرانب اليوم

سجل زوج الحمام نحو 170 جنيهًا.



بينما تراوح سعر كيلو لحم الأرانب بين 140 و180 جنيهًا حسب السوق والمنطقة.

اسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 138 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 148 جنيهًا.



سعر كرتونة البيض الأبيض 132 جنيهًا، لتباع للمستهلك 142 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا، لتباع للمستهلك بسعر ما بين 145- 150 جنيهًا.