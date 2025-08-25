قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصور الأولى لحادث حريق جامعة قناة السويس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. لا تتكاسل عن ترديدها واغتنم فضلها
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص أعلى صحراوي أطفيح
20 إجراء عاجل .. كيف تستعد المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ؟|صور
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء حلوى المولد والتهادي بها
بالأماكن.. وزير العدل يصدر قرارًا بتعيين مقار الدوائر العمالية في المحاكم الابتدائية
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة
كان هيموت أمه.. عجوز يهشم رأس ابنه المدمن ببولاق الدكرور
استعدادًا لبدء تنسيق المرحلة الثالثة.. دليل إرشادي لتوعية طلاب الثانوية العامة في "سؤال وجواب"
محمد صلاح على موعد مع التاريخ في موقعة ليفربول ونيوكاسل يونايتد
لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة ومنافية للآداب.. البلوجر نيرمين طارق تواجه هذه العقوبة
برفقة بسمة وهبه.. أول ظهور للكينج محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد الزيادة الأخيرة.. استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم

الفراخ والبيض
الفراخ والبيض
خالد يوسف

سجلت أسعار الفراخ البيضاء استقرارًا خلال بداية التعاملات اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025، في السوق المحلية للمستهلك، وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن الرئيسية وبيانات بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، بعد موجة من التذبذب خلال الأسابيع الماضية متأثرة بحجم الطلب وتكاليف الإنتاج.

أسعار الفراخ اليوم الاثنين في بورصة الدواجن والأسواق

سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم، في المزارع نحو 62 جنيهًا للكيلو جملة، بينما تراوح سعر الكيلو للمستهلك في السوق المحلي من 70 إلى 77 جنيهًا باختلاف المناطق والمحلات.

وحققت أسعار الفراخ الساسو اليوم، في المزارع نحو 102 جنيه للكيلو جملة، فيما تراوح سعر الكيلو للمستهلك ما بين 107 و115 جنيهًا.

أما أسعار الفراخ البلدي، تراوحت للمستهلك في السوق المحلية ما بين 100 و125 جنيهًا للكيلو، وسط إقبال متزايد من بعض المستهلكين على هذا النوع، نظرًا لجودته الغذائية.

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 62 جنيهًا، بينما يتراوح سعرها للمستهلك بين 72 و75 جنيهًا في الأسواق.


أسعار أجزاء الدواجن اليوم

- بلغ سعر كيلو البانية في محلات بيع الفراخ بالأسواق مستوى يتراوح بين 180 و200 جنيهًا، وقد يختلف السعر بالزيادة أو النقصان بمعدل 10 جنيهات حسب المنطقة.

- سعر الأوراك: بين 110 و115 جنيهًا.

- سعر الكبد والقوانص: يتراوح بين 90 و110 جنيهات
- سعر كيلو الأجنحة: بين 50 و55 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس: ثابت عند 100 جنيه

- شيش طاووق وشاورما فراخ 160 جنيهًا.


أسعار البط في بورصة الدواجن اليوم

- البط البلدي: من 99 إلى 100 جنيه.
- البط الفرنساوي: بين 64 و65 جنيهًا. 

- البط المسكوفي: من 89 إلى 90 جنيهًا.
- البط البكيني: من 69 إلى 70 جنيهًا.

أسعار اللحم الرومي اليوم

• لحم رومي أبيض: من 99 إلى 100 جنيه.

• لحم رومي أسمر: بين 109 و110 جنيهات


أسعار الحمام والأرانب اليوم

سجل زوج الحمام نحو 170 جنيهًا.


بينما تراوح سعر كيلو لحم الأرانب بين 140 و180 جنيهًا حسب السوق والمنطقة.

اسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 138 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 148 جنيهًا.


سعر كرتونة البيض الأبيض 132 جنيهًا، لتباع للمستهلك 142 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا، لتباع للمستهلك بسعر ما بين 145- 150 جنيهًا.

اسعار البيض أسعار الفراخ البيضاء الفراخ البلدي الفراخ الساسو أسعار البط استقرار اسعار الفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

ترشيحاتنا

كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف

كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف؟.. على جمعة يوضح

وكيل الأزهر

مدير مستشفى سيد جلال: حالة الطبيب مستقرة.. ووكيل الأزهر يطالع آخر التطورات

القرآن

ما معنى الكوثر في القرآن؟.. أسامة فخري الجندي يوضح

بالصور

إلى ما يرمز حرف V في سيارات كاديلاك الخارقة؟

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

إطلالة ياسمين عز تثير السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

هل تحب طلاء السيارات المطفي؟.. إليك 5 مشاكل

طلاء السيارات المطفي
طلاء السيارات المطفي
طلاء السيارات المطفي

ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة

ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة
ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة
ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد