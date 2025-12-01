أيمن موكا: علي ماهر يصنع الفارق في سيراميكا كليوباترا.. وهدفنا الفوز في كل المباريات

أكد أيمن موكا، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن الفريق دخل بطولة السوبر المصري هذا الموسم بدوافع مختلفة ورغبة قوية في تحقيق إنجاز جديد ليحصد البرونزية عن جدارة، مشيرًا إلى أن الفريق بات يملك شخصية أكبر وطموحًا أعلى من المواسم الماضية.

قال موكا، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن علي ماهر، المدير الفني للفريق، يلعب دورًا كبيرًا في التطور الحالي، موضحًا: «لديه رؤية فنية خاصة، وتجربته كلاعب سابق تمنحه قدرة كبيرة على قراءة المباريات والتعامل مع اللاعبين بشكل مختلف».

كشف لاعب سيراميكا كليوباترا، أن الفريق لا يخوض المباريات الكبرى بروح الندية فقط، بل بهدف الفوز، قائلًا: «علي ماهر يطلب دائمًا الفوز على جميع المباريات بما فيهم الأهلي والزمالك وبيراميدز.. ويؤكد لنا أننا قادرون على تحقيق ذلك، ونتميز بالشراسة الهجومية والدفاعية، وهذا ما يعمل عليه الجهاز الفني طوال الوقت».

تحدث موكا عن علاقته بالمدير الفني، قائلًا: «علي ماهر يتعامل معنا كأبنائه، ويستطيع استخراج أقصى ما لدى كل لاعب داخل الفريق»، مشيرًا إلى أن مواجهة المقاولون العرب كانت الأصعب للفريق هذا الموسم، نظرًا لطبيعة المنافس وقوة المباراة على المستويين البدني والتكتيكي.

كما أوضح أن علي ماهر يولي اهتمامًا كبيرًا بالتحضير الفني للمباريات، قائلًا: «المدير الفني يمنحنا فلاشات خاصة تتضمن فيديوهات تفصيلية عن نقاط ضعف الفرق المنافسة، وهذا يساعدنا كثيرًا داخل الملعب، وسنواصل العمل لتحقيق موسم استثنائي يتناسب مع الإمكانيات والطموحات التي يمتلكها الفريق».