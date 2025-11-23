رجب نبيل: علي ماهر زرع فينا الطموح وصعود سيراميكا كليوباترا لقمة الدوري مستحق

أكد رجب نبيل، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن المدرب علي ماهر نجح في زرع روح الانتصار والطموح داخل الفريق منذ بداية الموسم، مشددًا على أن العمل الفني والذهني الذي يقدمه المدير الفني كان سببًا مباشرًا في المستوى المتطور الذي يقدمه اللاعبون خلال المباريات الأخيرة.

وقال رجب نبيل، خلال مداخلة عبر برنامج 'الماتش' الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن سيراميكا كليوباترا استحق الفوز على فاركو بهدفين دون رد في المباراة الأخيرة، مؤكدًا أن الأداء الجماعي والالتزام التكتيكي جعلا الفريق يواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025–2026، وهو ما يعكس تطور المنظومة تحت قيادة علي ماهر.



وأضاف رجب نبيل أن المستوى الذي يقدمه الفريق دفع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حلمي طولان إلى ضم خمسة لاعبين من الفريق للمشاركة في بطولة كأس العرب، مؤكداً أن الهدف الرئيسي للمنتخب هو الفوز بالبطولة ورفع علم مصر وتحقيق اللقب لإسعاد الجماهير المصرية.



وتطرق رجب نبيل للحديث عن انضمام عمرو السولية إلى صفوف الفريق في بداية الموسم بعد رحيله عن الأهلي، مؤكدًا أن السولية يعد مكسبًا كبيرًا لسيراميكا بفضل الخبرات الواسعة التي يمتلكها، إذ يمنح اللاعبين الشباب الدعم والتوجيه والتعليمات داخل وخارج الملعب، مما ينعكس على الأداء الجماعي للفريق.



