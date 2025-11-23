قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رجب نبيل: علي ماهر زرع فينا الطموح وصعود سيراميكا كليوباترا لقمة الدوري مستحق

سيراميكا
سيراميكا
علا محمد

أكد رجب نبيل، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن المدرب علي ماهر نجح في زرع روح الانتصار والطموح داخل الفريق منذ بداية الموسم، مشددًا على أن العمل الفني والذهني الذي يقدمه المدير الفني كان سببًا مباشرًا في المستوى المتطور الذي يقدمه اللاعبون خلال المباريات الأخيرة.

وقال رجب نبيل، خلال مداخلة عبر برنامج 'الماتش' الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن  سيراميكا كليوباترا استحق الفوز على فاركو بهدفين دون رد في المباراة الأخيرة، مؤكدًا أن الأداء الجماعي والالتزام التكتيكي جعلا الفريق يواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025–2026، وهو ما يعكس تطور المنظومة تحت قيادة علي ماهر.


وأضاف رجب نبيل أن المستوى الذي يقدمه الفريق دفع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حلمي طولان إلى ضم خمسة لاعبين من الفريق للمشاركة في بطولة كأس العرب، مؤكداً أن الهدف الرئيسي للمنتخب هو الفوز بالبطولة ورفع علم مصر وتحقيق اللقب لإسعاد الجماهير المصرية.


وتطرق رجب نبيل للحديث عن انضمام عمرو السولية إلى صفوف الفريق في بداية الموسم بعد رحيله عن الأهلي، مؤكدًا أن السولية يعد مكسبًا كبيرًا لسيراميكا بفضل الخبرات الواسعة التي يمتلكها، إذ يمنح اللاعبين الشباب الدعم والتوجيه والتعليمات داخل وخارج الملعب، مما ينعكس على الأداء الجماعي للفريق.


https://www.youtube.com/watch?v=ea4Ldw4PKzU

رجب نبيل لاعب فريق سيراميكا كليوباتر سيراميكا كليوباترا علي ماهر الإعلامي إيهاب الكومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

مراد مكرم

لازم أعمل كرتون.. مراد مكرم يعلق على دوره في ورد وشيكولاته

مي سليم

مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

عمرو الليثي

عمرو الليثي: عمل الصالحات يريح البال.. والإنفاق يزيل الخوف والحزن

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد