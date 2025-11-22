سيراميكا كليوباترا يسيطر على قمة الدوري بثنائية في شباك فاركو



حقق سيراميكا كليوباترا الفوز على نظيره فاركو بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري.



شهدت أحداث المباراة بداية متوازنة بين الفريقين، حيث حاول سيراميكا فرض إيقاعه الهجومي منذ الدقائق الأولى في ظل التراجع الدفاعي لفاركو.



أحرز حسين السيد هدف تقدم سيراميكا كليوباترا بعد تمريرة بينة من صديق أوجولا من على حدود من منطقة الجزاء لتصلالى حسين السيد القادم من الخلف ومن ثم مر بها وسددها لتسكن الشباك.

وعزز فاخري لاكاي تقدم سيراميكا في الدقيقة 82 بعد إستغلال خط في التشتيت من حارس فاكو ون سددها في المرمىالخالي.



وبهذا الفوز، يرفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 29 ويواصل توسيع الفارق مع النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة بينما بتوقف رصيد فاركو في المركز السادس عشر برصيد12 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.

وخاض سيراميكا اللقاء بتشكيل مكون من:-



حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد هاني.



الوسط: عمرو قلاوة - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - إسلام عيسى.



الهجوم: مروان عثمان - فخري لاكاي.