وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
بثنائية نظيفة.. تعليق شوبير في فوز سيراميكا كليوباترا على فاركو بالدوري الممتاز

سرراميكا
سرراميكا
باسنتي ناجي

علق الإعلامي أحمد شوبير علي فوز سيراميكا كليوباترا علي فاركو في الدوري الممتاز.

تعليق شوبير علي فوز سيراميكا علي فاركو

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"سيراميكا كليوباترا يفوز علي فاركو بثنائية نظيفة ويرفع رصيده إلي 29 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الممتاز".

سيراميكا كليوباترا يسيطر على قمة الدوري بثنائية في شباك فاركو

وكان قد حقق سيراميكا كليوباترا الفوز على نظيره فاركو بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري.
 

شهدت أحداث المباراة بداية متوازنة بين الفريقين، حيث حاول سيراميكا فرض إيقاعه الهجومي منذ الدقائق الأولى في ظل التراجع الدفاعي لفاركو.
 

أحرز حسين السيد هدف تقدم سيراميكا كليوباترا بعد تمريرة بينة من صديق أوجولا من على حدود  من منطقة الجزاء لتصلالى حسين السيد القادم من الخلف ومن ثم مر بها وسددها لتسكن الشباك.

وعزز فاخري لاكاي تقدم سيراميكا في الدقيقة 82  بعد إستغلال خط في التشتيت من حارس فاكو ون سددها في المرمىالخالي.
 

وبهذا الفوز، يرفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 29 ويواصل توسيع الفارق مع النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة بينما بتوقف رصيد فاركو في المركز السادس عشر برصيد12 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.

وخاض سيراميكا اللقاء بتشكيل مكون من:-
 

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد هاني.
 

الوسط: عمرو قلاوة - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - إسلام عيسى.
 

الهجوم: مروان عثمان - فخري لاكاي. 

سراميكا سيراميكا كليوباترا فاركو الدوري المصري شوبير

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها| صور

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تلقي بيان مصر في الدورة 21 لمؤتمر منظمة اليونيدو بالرياض

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

