المقاولون 2009 يحقق الفوز الثاني على التوالي في دوري الجمهورية

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2009 الفوز الثاني على التوالي بعد تغلبه على فريق سموحة بنتيجة 2-1 في المباراة التي أُقيمت اليوم على ملعب المقاولون ضمن منافسات دوري بطولة الجمهورية .

سجل أهداف المقاولون كل من يحيى هشام ومازن وائل، مما أظهر قوة الفريق الهجومية وتفاهم اللاعبين داخل الملعب.

هذا الفوز يعكس الأداء المتميز من قبل اللاعبين وجهود الجهاز الفني، ويعزز من طموحات الفريق في المنافسات القادمة.

تحت إشراف الكابتن يسري عبد الغني، رئيس القطاع، والكابتن محمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين، يقود الفريق فنياً الكابتن سامح يوسف ، ويساعدة الكابتن محمد فوزي مدرب، ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامة. و الكابتن كريم مجدي كمخطط للأحمال، والكابتن سعيد صابر كإداري، و الكابتن منصور عبد المعين كأخصائي إصابات الملاعب.