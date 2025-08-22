تحذير شديد ونصائح للمواطنين.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأسبوع

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على معظم المناطق، بينما يظل شديد الحرارة رطبًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس خلال اسبوع

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة.

وأشارت إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يومي السبت والأحد، لتسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 32 و33، والقاهرة الكبرى والوجه البحري 37 و38، وجنوب البلاد 39 و43 درجة مئوية.



3 ظواهر جوية في طقس اليوم

حذرت خرائط الطقس اليوم، من تكون شبورة مائية كثيفة، من الساعة 3 فجرا حتى حتى 7 صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى .

من المتوقع نشاط الرياح، الأمر الذى يساعد على زيادة الاحساس بتحسن حالة الطقس .

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية، على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، ويصل ارتفاع الموج إلى 2 – 3 متر.



نصائح الارصاد للمواطنين

نصحت الأرصاد الجوية، المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعدم الجلوس في الغرف سيئة التهوية.



كما شددت على شرب الماء بكميات كبيرة، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على توابل حارة، الى جانب ارتداء قبعة لحماية الرأس فاتحة اللون.



درجات الحرارة الأيام القادمة

تأتي درجات الحرارة الأيام القادمة وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية على المحافظات كالتالي:

درجات الحرارة السبت 23 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 24 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 25 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 26 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 27 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.