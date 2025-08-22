قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي لطلاب المدارس والجامعات
22 دولة يعربون عن قلق بالغ من خطة إسرائيلية لبناء مستوطنات في المنطقة E1
استعراض قوة .. إيران تبدأ مناورات صاروخية واسعة وتصعيد مفتوح مع إسرائيل
تحذير شديد ونصائح للمواطنين.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأسبوع
واتساب يشن أكبر حملة حظر في 2025.. إغلاق 6.8 مليون حساب خلال 6 أشهر| القصة الكاملة
عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة
هل توقف العمل في مشروع ستاد الأهلي؟..شركة القلعة الحمراء تكشف التفاصيل
خطوات الحصول على تأشيرة العمرة عبر منصة نسك
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ 21 اليوم إلى غزة
الملك المصري يتربع على العرش.. ليفربول يحتفي بـ محمد صلاح
رغم رفض أمريكا وإسرائيل.. فرنسا والسعودية تطلقان مبادرة أممية لإحياء حل الدولتين
تعليق الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي إلى الجمهورية الإيرانية
أصل الحكاية

تحذير شديد ونصائح للمواطنين.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأسبوع

حالة الطقس
حالة الطقس
خالد يوسف

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على معظم المناطق، بينما يظل شديد الحرارة رطبًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس خلال اسبوع

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة.

وأشارت إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يومي السبت والأحد، لتسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 32 و33، والقاهرة الكبرى والوجه البحري 37 و38، وجنوب البلاد 39 و43 درجة مئوية. 
 

3 ظواهر جوية في طقس اليوم

حذرت خرائط الطقس اليوم، من تكون شبورة مائية كثيفة، من الساعة 3 فجرا حتى حتى 7 صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى .

من المتوقع نشاط الرياح، الأمر الذى يساعد على زيادة الاحساس بتحسن حالة الطقس .

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية، على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، ويصل ارتفاع الموج إلى 2 – 3 متر.
 

نصائح الارصاد للمواطنين

نصحت الأرصاد الجوية، المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعدم الجلوس في الغرف سيئة التهوية.


كما شددت على شرب الماء بكميات كبيرة، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على توابل حارة، الى جانب ارتداء قبعة لحماية الرأس فاتحة اللون.
 

درجات الحرارة الأيام القادمة

تأتي درجات الحرارة الأيام القادمة وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية على المحافظات كالتالي:

درجات الحرارة السبت 23 أغسطس 

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 24 أغسطس 

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 25 أغسطس 

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 26 أغسطس 

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 27 أغسطس 

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

تحذير شديد نصائح للمواطنين ظواهر جوية تضرب البلاد هيئة الأرصاد الجوية

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

فيضانات

فيضانات باكستان.. المفتي: روابط الدين والأخوة الإنسانية تحتم الوقوف بجانبهم

الدكتور مرزوق أولاد عبدالله، المفكر الهولندي وعضو المجلس العلمي المغربي في أوروبا

مفكر مغربي: المؤسسات الدينية يجب أن توازي الدبلوماسية في مواجهة العدوان الإسرائيلي

لا أستطيع أن أسامح من ظلمني فهل هذا حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

لا أستطيع أن أسامح من ظلمني فهل هذا حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

طبيبة تحذر من مادة في الشعرية سريعة التحضير تتسبب في وفاة الأطفال

الاندومي
الاندومي
الاندومي

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

انغام
انغام
انغام

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

