قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القناة الناقلة ومعلق وموعد مباراة الأهلي و بيراميدز
أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في سبتمبر 2025
أحمد حسن: أتمنى ألا يكون كلام الوزير عن عقود اللاعبين مجرد تصريحات
مابين حرجة وخطيرة .. حدث أمني خطير بغزة وإصابة 9 من جنود الاحتلال
أسرة تووليت وأصدقائه مفاجأة حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة
بعد مقترح تغليظها بسبب التيك توكرز.. ما عقوبة غسل الأموال؟
ختام مهرجان العلمين الجديدة.. كايروكي يدعم القضية الفلسطينية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30-8-2025
اليوم.. الأزهر ينفذ فعاليات يوم السرد القرآني للطلاب داخل مصر وخارجها
ميدو عادل يروي سرّ لقائه بالزعيم عادل إمام «7 ساعات»
حبس شبكة منافية للآداب تستخدم أحد الكافيهات الشهيرة بالعجوزة
الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

المواجهة الثالثة بين المدربين.. تفوق يورتشيتش على ريبيرو يقلق جمهور الاهلي قبل لقاء بيراميدز

مدربي الاهلي وبيراميدز
مدربي الاهلي وبيراميدز
خالد يوسف

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، غدا، صوب ملعب استاد السلام بالقاهرة، لمتابعة ما سيُسفر عنه لقاء الأهلي وبيراميدز في قمة مباريات الجولة 5، من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم 2025-2026.


ثالث مواجهات ريبيرو ويورتشيتش

ستكون مباراة الأهلي وبيراميدز المواجهة الثالثة بين مدربي الفريقين، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز، والإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي.

وسبق ان تقابل الثنائي في مواجهتين سابقتين قبل مباراة الأهلي وبيراميدز غدًا السبت، وذلك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، حيث كان ريبيرو مدربًا لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي قبل قيادة الأهلي، حيث خسر أمام يورتشيتش مدرب بيراميدز مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 3-2، بعدما حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الذهاب في جنوب أفريقيا.


قلق جمهور الاهلي من تفوق مدرب بيراميدز

سادت حالة من القلق بين جمهور القلعة الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة تفوق مدرب بيراميدز الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، على مدرب الاهلي الاسباني خوسيه ريبيرو، عندما كان مدربا للفريق الجنوب افريقي اورلاندو بايرتس. 


وانتشرت التساؤلات بين جمهور الأحمر، عن امكانية تكرار يورتشيتش فوزه على ريبيرو خلال مواجهة الأهلي غدًا، أم سيكون للإسباني رأي آخر وينجح في انتزاع الانتصار أمام الكرواتي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

استقر خوسيه ريبيرو بشكل كبير على تشكيل الفريق أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أنه سيجري تغييرين في التشكيل الذي خاض به مباراة غزل المحلة الماضية، وذلك بعودة محمد هاني إلى مركز الظهير الأيمن، وعودة محمد شريف لقيادة خط الهجوم، إضافة إلى اقتراب غياب محمد علي بن رمضان.


وجاء تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز كما يلي:-

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، كريم فؤاد.

خط الوسط: أحمد رضا، أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي،.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، على تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد السلام، والذي سيشمل 3 مفاجآت.


ويتطلع يورتشيتش لمناورة الشياطين الحمر، وقلب الطاولة، وتحقيق الانتصار، في ظل الضغوط عليه والتهديد بالرحيل، بسبب نتائج الفريق المهزوزة منذ بداية الموسم.

وسيكون تشكيل بيراميدز أمام الأهلي مكونا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد توفيق.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: إيفرتون دا سيلفا - فيستون ماييلي.

يورتشيتش ريبيرو جمهور الاهلي لقاء الأهلي وبيراميدز الأهلي وبيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | منشور يحذر الفتيات من سرقة صورهن ونشرها بمواقع إباحـ ية .. طرق لحماية طفلك من الشرقة آثناء الرضاعة

‏ChatGPT

مفاجآت في واقعة تخلص شاب من حياته بمعاونة ChatGPT.. تفاصيل

الطفلة مايان

بعد وفاة مايان.. 5 طرق لحماية طفلك من الشرقة آثناء الرضاعة

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..تحلّ بالصبر

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025 .. احمِ طاقتك

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. استمع ثم تحدّث

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

فيديو

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد