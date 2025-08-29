المواجهة الثالثة بين المدربين.. تفوق يورتشيتش على ريبيرو يقلق جمهور الاهلي قبل لقاء بيراميدز

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، غدا، صوب ملعب استاد السلام بالقاهرة، لمتابعة ما سيُسفر عنه لقاء الأهلي وبيراميدز في قمة مباريات الجولة 5، من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم 2025-2026.



ثالث مواجهات ريبيرو ويورتشيتش

ستكون مباراة الأهلي وبيراميدز المواجهة الثالثة بين مدربي الفريقين، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز، والإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي.

وسبق ان تقابل الثنائي في مواجهتين سابقتين قبل مباراة الأهلي وبيراميدز غدًا السبت، وذلك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، حيث كان ريبيرو مدربًا لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي قبل قيادة الأهلي، حيث خسر أمام يورتشيتش مدرب بيراميدز مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 3-2، بعدما حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الذهاب في جنوب أفريقيا.



قلق جمهور الاهلي من تفوق مدرب بيراميدز

سادت حالة من القلق بين جمهور القلعة الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة تفوق مدرب بيراميدز الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، على مدرب الاهلي الاسباني خوسيه ريبيرو، عندما كان مدربا للفريق الجنوب افريقي اورلاندو بايرتس.



وانتشرت التساؤلات بين جمهور الأحمر، عن امكانية تكرار يورتشيتش فوزه على ريبيرو خلال مواجهة الأهلي غدًا، أم سيكون للإسباني رأي آخر وينجح في انتزاع الانتصار أمام الكرواتي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

استقر خوسيه ريبيرو بشكل كبير على تشكيل الفريق أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أنه سيجري تغييرين في التشكيل الذي خاض به مباراة غزل المحلة الماضية، وذلك بعودة محمد هاني إلى مركز الظهير الأيمن، وعودة محمد شريف لقيادة خط الهجوم، إضافة إلى اقتراب غياب محمد علي بن رمضان.



وجاء تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز كما يلي:-

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، كريم فؤاد.

خط الوسط: أحمد رضا، أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي،.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، على تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد السلام، والذي سيشمل 3 مفاجآت.



ويتطلع يورتشيتش لمناورة الشياطين الحمر، وقلب الطاولة، وتحقيق الانتصار، في ظل الضغوط عليه والتهديد بالرحيل، بسبب نتائج الفريق المهزوزة منذ بداية الموسم.

وسيكون تشكيل بيراميدز أمام الأهلي مكونا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد توفيق.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: إيفرتون دا سيلفا - فيستون ماييلي.