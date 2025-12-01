محافظ الوادي الجديد يبحث مع مديرة اليونسكو سبل تعزيز التعاون المشترك

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بمصر، بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي حزين عضو مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وذلك في ختام زيارتها التفقدية للمحافظة التي استمرت لمدة ٤ أيام، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال توثيق التراث الزراعي والثقافي ومناقشة عدد من المشروعات المقترحة.

وأعرب المحافظ عن تقديره لهذه الزيارة الهامة التي تعكس اهتمام كبير من منظمة اليونسكو لدعم جهود المحافظة في الحفاظ على التراث المادي وغير المادي، مقدمًا التهنئة للمنظمة بمناسبة انتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا للمنظمة، ومتطلعًا لمزيد من التعاون المثمر والاستفادة من الثراء التراثي والتاريخي الذي تمتاز به المحافظة.

كما بحثوا إجراءات تنفيذ مشروع التوثيق الرقمي لقرية القصر الإسلامية بالداخلة، وانضمامها لخريطة مواقع التراث العالمي، وكذلك مشروع إنشاء متحف الطبيعة والتراث بالخارجة، وتنفيذ برامج تدريبية على الحرف اليدوية لتعزيز المهارات الفنية لدى أصحاب الحرف و نقلها للأجيال الجديدة، وتنظيم فعاليات على أرض المحافظة لشبكة الدولة المنتجة للتمور التابعة لليونسكو؛ لتعظيم العائد التسويقي وتطوير مساهمتها في أسواق التصدير العالمية.

وفي ختام اللقاء، قدم الزملوط الدعوة لسانز لحضور مهرجان الرياضات التراثية الذي تنظمه المحافظة لأول مرة خلال الفترة من ١١حتى ١٤ ديسمبر المقبل بمشاركة عدد من الدول العربية.