قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
محمد رمضان: تضارب المناصب داخل الأهلي يجعل المدير الرياضي بلا قيمة
طاهر محمد طاهر: لحظة البكاء على دكة الأهلي نقطة تحول في مسيرتي
إيران وتركيا تبحثان تعزيز التنسيق الإقليمي.. ودعوات لوحدة الموقف الإسلامي
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟
الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross .. بتصميم 2026
زيلينسكي: تحدثت مع الأمين العام لحلف "الناتو" والكثير من الأمور قد تتغير في الأيام المقبلة
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد.. الأوقاف تعقد اجتماعا لتعزيز الانضباط الإداري والدعوي ونائب المحافظ ومديرة اليونسكو تواصلان جولتهما بزيارة منطقة الناضورة الأثرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:


​مدير أوقاف الوادي الجديد يعقد اجتماعاً موسعا بديوان المديرية لتعزيز الإنضباط الإداري والدعوي"


​في إطار المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى درجات الانضباط، عقد فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، اجتماعاً موسعاً وهاماً ضم جميع موظفي ديوان عام المديرية  تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الأ وقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري (حفظه الله).
​ركز الاجتماع على مراجعة الخطط التشغيلية والأداء الوظيفي لمختلف الأقسام، وتقديم مجموعة من التوجيهات الحازمة التي تهدف إلى ضبط منظومتي العمل الإداري والدعوي بكافة الإدارات الفرعية بالمحافظة، مؤكداً أن الانضباط هو جوهر رسالة المديرية.
​شدد فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح على مجموعة من التوجيهات المحورية، مع التركيز على منظومة الانضباط الإداري الشامل، وجاء أبرزها:
​في مجال الانضباط الإداري والمالي كان من أبرز التوجيهات:
​الالتزام الصارم بمواعيد العمل وتفعيل الرقابة: أكد فضيلته على ضرورة استثمار كل دقيقة في خدمة العمل، مشدداً على تفعيل أقصى درجات الرقابة على سجلات الحضور والانصراف، وضرورة الالتزام بعدم مغادرة المكاتب أثناء أوقات العمل إلا بموجب إذن رسمي صريح.
​جودة إنجاز المعاملات وضمان المساءلة: وجّه بضرورة إنهاء كافة الملفات والمعاملات الخاصة بالأئمة والمساجد والإدارات الفرعية والدعوية بدقة متناهية وخلال أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على مبدأ المساءلة الفورية عن أي تأخير أو خطأ في جودة التنفيذ، ومطالبة كل موظف بتحمل مسؤولية ما ينجزه.
​ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام: شدد على تطبيق الإجراءات المالية بحزم، والمحافظة على أصول وأملاك الوقف، باعتبارها أمانة يجب صونها، مؤكداً على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية المتاحة ومكافحة أي شكل من أشكال الهدر أو التبديد.
​تفعيل دور المتابعة والتفتيش والشفافية: طالب بتكثيف حملات المتابعة والتفتيش المفاجئ على جميع الإدارات الفرعية والمساجد، والتأكيد على ضرورة الشفافية التامة في التعاملات الإدارية وعدم إخفاء أي معلومة تخص العمل.
​جودة الخدمة والتعامل مع الجمهور: وجه بضرورة التزام الموظفين بحسن استقبال الجمهور من المواطنين والأئمة، والتعامل معهم باحترام تام وسرعة استجابة.
وفي مجال الانضباط الدعوي والفكري كان من أبرز التوجيهات:
​الالتزام بالخطاب الوسطي: أكد على أن المديرية هي منارة للفكر الوسطي المستنير، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأئمة بخطبة الجمعة الموحدة وبتعليمات الوزارة.
​مضاعفة الجهود في الأنشطة الدعوية: طالب بتفعيل جميع الأنشطة الدعوية كـ "مقارئ القرآن الكريم" و"الندوات التثقيفية" في جميع المساجد .
​العناية بالمساجد: وجه بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة والفرش بجميع المساجد على مستوى المحافظة.
وقد ​شهد الاجتماع حواراً مفتوحاً ومثمراً، عكس تطبيقاً عملياً لسياسة "الباب المفتوح"، حيث طرح الموظفون عدداً كبيراً من الاستفسارات والتحديات التي تواجههم في الميدان، والتي أجاب عنها فضيلة المدير بوضوح تام، مما رسخ روح الثقة والتعاون.
​وكان من أبرز الطروحات والاستفسارات وإجابات فضيلة الشيخ عليها،
​آليات ربط الأداء بالحوافز: استفسر بعض الموظفين عن إمكانية وضع نظام للحوافز والمكافآت يرتبط مباشرة بتقييم الأداء والجهد المبذول. إجابة المدير: أكد فضيلته أن تقدير المجهود محل اعتبار دائم، وسيتم دراسة وضع آلية عادلة وشفافة لربط الحوافز المعنوية والمادية بالتميز في الأداء والالتزام بالتوجيهات.
طرح ممثلو بعض الأقسام احتياجاتهم اللوجستية، كما طالبوا بتحسين التنسيق بين ديوان المديرية والإدارات الفرعية، إجابة المدير: أكد أنه سيتم تلبية كل ما هو ضروري وحيوي لضمان سير العمل بكفاءة، ووجه بتشكيل لجنة للتواصل الدوري لضمان التنسيق والتناغم بين جميع أقسام المديرية.
​اختتم فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح الاجتماع بكلمة جامعة ومعبرة، حيث أعرب عن شكره وتقديره العميق لجميع الموظفين على مستوى المديرية، مؤكداً على مدى الاستجابة السريعة والفورية التي لمسها في تطبيق التوجيهات الصادرة، مشيراً إلى أن هذه الروح الإيجابية هي سر نجاح العمل.
​وعلى الفور، وجه موظفو ديوان عام المديرية الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ المدير على قيادته الواعية وتعامله الأبوي، كما تقدموا بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري،  وزير الأوقاف، على حسن اختياره لفضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح مديراً للمديرية، والذي بفضل جهوده ومتابعته الدقيقة، ترتفع راية العمل وتتحقق الأهداف بكامل أوجهها في ظل القيادة الرشيدة لوزارة الأوقاف التي تسعى لخدمة الدين والوطن.

نائب محافظ الوادي الجديد و مديرة "اليونسكو" تواصلان جولتهما بزيارة منطقة الناضورة الأثرية

قامت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بمصر، بجولة بمنطقة الناضورة الأثرية شمال مدينة الخارجة، وذلك على هامش زيارتها المتواصلة بالمحافظة لليوم الثالث.

حيث استمعوا إلى شرح يحكي تاريخ المنطقة التي تعد محطة عبور هامة كانت تشرف على مسار حركة التجارة بين عموم مصر وصولاً إلى منطقة دارفور بالسودان، وأعربت        "سانز"  عن بالغ سعادتها و تقديرها لهذا الثراء التاريخي والثقافي الذي تمتاز به المعالم الأثرية بالمحافظة، والذي يُمثّل حقب تاريخية بارزة.

وعقب الجولة، بحثت "مجدي" و"سانز" في اجتماع فيديو كونفرانس مع الدكتورة علياء الساداتي أستاذ  العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، آليات التعاون في مشروع التوثيق الرقمي المقترح لقرية القصر الإسلامية، و الذي يهدف إلى تنفيذ رفع معماري وعمراني لمباني القرية، وإتاحة مرجع رقمي شامل يمكن الاعتماد عليه في أعمال الترميم و التطوير المستقبلية، وإبراز القيمة الفنية والتاريخية للقرية كأحد أبرز المعالم الأثرية والمعمارية الفريدة على مستوى الجمهورية.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.

أسعار المواد الغذائية الأساسية

سكر (1 كجم): 33 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا

لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا

شكارة شعرية: 190 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا

كرتونة البيض: 160 جنيهًا

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا

اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.

وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.

وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير

زكي عبد الفتاح: موهبة مصطفى شوبير مهددة.. وأحمد الشناوي الأفضل في مصر

عمرو قلاوة

عمرو قلاوة: سيراميكا واجه سوء توفيق أمام الأهلي بالسوبر المصري

أيمن موكا

أيمن موكا: علي ماهر يصنع الفارق في سيراميكا كليوباترا.. وهدفنا الفوز في كل المباريات

بالصور

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

فيديو

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد