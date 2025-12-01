أخبار الوادي الجديد.. الأوقاف تعقد اجتماعا لتعزيز الانضباط الإداري والدعوي ونائب المحافظ ومديرة اليونسكو تواصلان جولتهما بزيارة منطقة الناضورة الأثرية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:



​مدير أوقاف الوادي الجديد يعقد اجتماعاً موسعا بديوان المديرية لتعزيز الإنضباط الإداري والدعوي"



​في إطار المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى درجات الانضباط، عقد فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، اجتماعاً موسعاً وهاماً ضم جميع موظفي ديوان عام المديرية تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الأ وقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري (حفظه الله).

​ركز الاجتماع على مراجعة الخطط التشغيلية والأداء الوظيفي لمختلف الأقسام، وتقديم مجموعة من التوجيهات الحازمة التي تهدف إلى ضبط منظومتي العمل الإداري والدعوي بكافة الإدارات الفرعية بالمحافظة، مؤكداً أن الانضباط هو جوهر رسالة المديرية.

​شدد فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح على مجموعة من التوجيهات المحورية، مع التركيز على منظومة الانضباط الإداري الشامل، وجاء أبرزها:

​في مجال الانضباط الإداري والمالي كان من أبرز التوجيهات:

​الالتزام الصارم بمواعيد العمل وتفعيل الرقابة: أكد فضيلته على ضرورة استثمار كل دقيقة في خدمة العمل، مشدداً على تفعيل أقصى درجات الرقابة على سجلات الحضور والانصراف، وضرورة الالتزام بعدم مغادرة المكاتب أثناء أوقات العمل إلا بموجب إذن رسمي صريح.

​جودة إنجاز المعاملات وضمان المساءلة: وجّه بضرورة إنهاء كافة الملفات والمعاملات الخاصة بالأئمة والمساجد والإدارات الفرعية والدعوية بدقة متناهية وخلال أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على مبدأ المساءلة الفورية عن أي تأخير أو خطأ في جودة التنفيذ، ومطالبة كل موظف بتحمل مسؤولية ما ينجزه.

​ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام: شدد على تطبيق الإجراءات المالية بحزم، والمحافظة على أصول وأملاك الوقف، باعتبارها أمانة يجب صونها، مؤكداً على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية المتاحة ومكافحة أي شكل من أشكال الهدر أو التبديد.

​تفعيل دور المتابعة والتفتيش والشفافية: طالب بتكثيف حملات المتابعة والتفتيش المفاجئ على جميع الإدارات الفرعية والمساجد، والتأكيد على ضرورة الشفافية التامة في التعاملات الإدارية وعدم إخفاء أي معلومة تخص العمل.

​جودة الخدمة والتعامل مع الجمهور: وجه بضرورة التزام الموظفين بحسن استقبال الجمهور من المواطنين والأئمة، والتعامل معهم باحترام تام وسرعة استجابة.

وفي مجال الانضباط الدعوي والفكري كان من أبرز التوجيهات:

​الالتزام بالخطاب الوسطي: أكد على أن المديرية هي منارة للفكر الوسطي المستنير، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأئمة بخطبة الجمعة الموحدة وبتعليمات الوزارة.

​مضاعفة الجهود في الأنشطة الدعوية: طالب بتفعيل جميع الأنشطة الدعوية كـ "مقارئ القرآن الكريم" و"الندوات التثقيفية" في جميع المساجد .

​العناية بالمساجد: وجه بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة والفرش بجميع المساجد على مستوى المحافظة.

وقد ​شهد الاجتماع حواراً مفتوحاً ومثمراً، عكس تطبيقاً عملياً لسياسة "الباب المفتوح"، حيث طرح الموظفون عدداً كبيراً من الاستفسارات والتحديات التي تواجههم في الميدان، والتي أجاب عنها فضيلة المدير بوضوح تام، مما رسخ روح الثقة والتعاون.

​وكان من أبرز الطروحات والاستفسارات وإجابات فضيلة الشيخ عليها،

​آليات ربط الأداء بالحوافز: استفسر بعض الموظفين عن إمكانية وضع نظام للحوافز والمكافآت يرتبط مباشرة بتقييم الأداء والجهد المبذول. إجابة المدير: أكد فضيلته أن تقدير المجهود محل اعتبار دائم، وسيتم دراسة وضع آلية عادلة وشفافة لربط الحوافز المعنوية والمادية بالتميز في الأداء والالتزام بالتوجيهات.

طرح ممثلو بعض الأقسام احتياجاتهم اللوجستية، كما طالبوا بتحسين التنسيق بين ديوان المديرية والإدارات الفرعية، إجابة المدير: أكد أنه سيتم تلبية كل ما هو ضروري وحيوي لضمان سير العمل بكفاءة، ووجه بتشكيل لجنة للتواصل الدوري لضمان التنسيق والتناغم بين جميع أقسام المديرية.

​اختتم فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح الاجتماع بكلمة جامعة ومعبرة، حيث أعرب عن شكره وتقديره العميق لجميع الموظفين على مستوى المديرية، مؤكداً على مدى الاستجابة السريعة والفورية التي لمسها في تطبيق التوجيهات الصادرة، مشيراً إلى أن هذه الروح الإيجابية هي سر نجاح العمل.

​وعلى الفور، وجه موظفو ديوان عام المديرية الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ المدير على قيادته الواعية وتعامله الأبوي، كما تقدموا بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على حسن اختياره لفضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح مديراً للمديرية، والذي بفضل جهوده ومتابعته الدقيقة، ترتفع راية العمل وتتحقق الأهداف بكامل أوجهها في ظل القيادة الرشيدة لوزارة الأوقاف التي تسعى لخدمة الدين والوطن.

نائب محافظ الوادي الجديد و مديرة "اليونسكو" تواصلان جولتهما بزيارة منطقة الناضورة الأثرية

قامت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بمصر، بجولة بمنطقة الناضورة الأثرية شمال مدينة الخارجة، وذلك على هامش زيارتها المتواصلة بالمحافظة لليوم الثالث.

حيث استمعوا إلى شرح يحكي تاريخ المنطقة التي تعد محطة عبور هامة كانت تشرف على مسار حركة التجارة بين عموم مصر وصولاً إلى منطقة دارفور بالسودان، وأعربت "سانز" عن بالغ سعادتها و تقديرها لهذا الثراء التاريخي والثقافي الذي تمتاز به المعالم الأثرية بالمحافظة، والذي يُمثّل حقب تاريخية بارزة.

وعقب الجولة، بحثت "مجدي" و"سانز" في اجتماع فيديو كونفرانس مع الدكتورة علياء الساداتي أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، آليات التعاون في مشروع التوثيق الرقمي المقترح لقرية القصر الإسلامية، و الذي يهدف إلى تنفيذ رفع معماري وعمراني لمباني القرية، وإتاحة مرجع رقمي شامل يمكن الاعتماد عليه في أعمال الترميم و التطوير المستقبلية، وإبراز القيمة الفنية والتاريخية للقرية كأحد أبرز المعالم الأثرية والمعمارية الفريدة على مستوى الجمهورية.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.

أسعار المواد الغذائية الأساسية

سكر (1 كجم): 33 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا

لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا

شكارة شعرية: 190 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا

كرتونة البيض: 160 جنيهًا

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا

اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.

وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.

وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.