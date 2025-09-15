صرف مرتبات سبتمبر 2025 للعاملين بالحكومة في هذا الموعد

تستعد وزارة المالية خلال الـ9 أيام القادمة لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لكل العاملين بالدولة للشهر الثالث منذ بداية العام المالي 2025/2026 الجاري.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن بداية تجهيز الجهات الحكومية بما في ذلك الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة، لعمليات تسليم مرتبات شهر سبتمبر 2025 الحالي للموظفين بالدولة.

تفاصيل صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

وفقا لمستهدفات وزارة المالية بإعتبارها الجهة المعنية بعمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري، والتي تتضمن استحقاق الرواتب لكل الموظفين بالدولة على مستوي أكثر من 57 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة.

الفئات المعنية بصرف مرتبات شهر سبتمبر

حددت وزارة المالية عدد من الفئات المستهدفة من عمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 وهم من الموظفين

المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة

الجهات المعنية بصرف الرواتب

تتضمن عمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لأكثر من 57 وزارة وهية ومصلحة تابعة و مستقلة وتتضمن الجهات الخاضعة لـ :

الموازنة العامة

الوحدات الخدمية

الهيئات المحلية

الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام

مواعيد صرف المرتبات

يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري من الفترة الأربعاء الموافق 24 سبتمبر حتى الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025.

وفقا للتقرير والتي تتضمن صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء 24 و الخميس 25 من سبتمبر الجاري ثم استكمالها يوم الأحد الموافق 28 و الإثنين 29 و الثلاثاء 30 من سبتمبر 2025.

التنسيق مع البنوك

أكد التقرير أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لبدء صرف الرواتب لكل العاملين بالدولة علي مستوي أكثر من15 بنكا حكوميا وخاصا يتم التنسيق معها لاستحقاق المرتبات.

قال التقرير إن الحكومة قامت بتبكبير عمليات صرف المرتبات للعاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين وصرف مستحقاتهم الشهرية وتدبير احتياجات ذويهم.