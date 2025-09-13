قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطحبين أطفالهم.. عشرات الآلاف يتظاهرون بوسط لندن لمناهضة الهجرة
ضبط نباشين يروعون المارة ويسرقون مكونات الممشى السياحي بالمريوطية
بي-21 رايدر.. قاذفة شبحية تعيد رسم مستقبل التفوق الجوي الأمريكي| صور
رئيسة لجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطة: نحن مع السلام ويجب اتخاذ خطوات فعلية لتحقيقه
أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود الاتحاد من أجل المتوسط إلى دير سانت كاترين
مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري
أحمد موسى يستعرض كلمات الوفود المشاركة في اجتماعات برلمان الاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: من حقنا كبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط أن نكون عضو مراقب بالأمم المتحدة
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. هل يكون قبل الدراسة؟
بسبب توترات المنطقة.. أبو العينين: خسرنا السنة اللي فاتت 7 مليار دولار في قناة السويس
أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود برلمان الاتحاد من أجل المتوسط في جولة سياحية بشرم الشيخ
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. هل يكون قبل الدراسة؟

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
عبد العزيز جمال

يترقب الملايين من موظفي في القطاع الحكومي، موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025، حيث أعلنته وزارة المالية في بيان رسمي.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم 24 من الشهر بالزيادة الاخيرة بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور ورفع المرتبات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى تحسين دخول الموظفين بدءا من يولوي الماضي.

اقرأ أيضًا:

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 سيبدأ يوم 24 من الشهر الجاري، حيث يمكن للموظفين صرف رواتبهم من ماكينات الصراف الآلي على مدار 6 أيام متواصلة، بما يضمن مرونة أكبر وتفادي أي زحام في البنوك أو ماكينات السحب.

رفع الحد الأدنى للأجور

وكانت الحكومة قد أعلنت بدء تطبيق زيادات جديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو 2025، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، بجانب زيادات متفاوتة لجميع الدرجات الوظيفية.

وتتراوح الزيادات ما بين 1100 جنيه وحتى 1600 جنيه شهريًا، وذلك بحسب الدرجة الوظيفية لكل موظف.

جدول صرف المرتبات والمتأخرات للأشهر المقبلة

كشفت وزارة المالية عن خطة صرف المرتبات والمتأخرات لبقية عام 2025، حيث جاءت المواعيد كالآتي:

شهر أكتوبر: بدء صرف المرتبات اعتبارًا من 23 أكتوبر، بينما تصرف المتأخرات والمستحقات أيام 7 و8 و12 أكتوبر.

شهر نوفمبر: بدء صرف المرتبات من 24 نوفمبر، على أن تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

شهر ديسمبر: بدء صرف المرتبات من 24 ديسمبر، مع صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور 

أوضح وزير المالية أحمد كوجك أن الزيادة الأخيرة في الأجور تُعد من أكبر الزيادات التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، إذ تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، فيما تم منح أقل درجة وظيفية زيادة تصل إلى 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري. 

وشملت الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى للعلاوة يبلغ 150 جنيهًا شهريًا.

وبجانب هذه الزيادات الأساسية، تم تخصيص حافز إضافي مقطوع لجميع العاملين بالدولة يتراوح بين 600 و700 جنيه شهريًا، بهدف تعزيز الدخل الشهري وتحسين الحالة المالية للعاملين، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

جدول مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدني للأجور

يظهر الجدول التالي الحد الأدنى للأجور وقيم المرتبات بحسب الدرجات الوظيفية بداية من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة:

  • الممتازة 13500 جنيه شهريًا
  • العالية 11250 جنيهًا شهريًا
  • مدير عام 10250 جنيهًا شهريًا
  • الأولى 8500 جنيه شهريًا
  • الثانية 8000 جنيه شهريًا
  • الثالثة 7750 جنيهًا شهريًا
  • الرابعة 7000 جنيه شهريًا
  • الخامسة 7250 جنيهًا شهريًا
  • السادسة 7000 جنيه شهريًا

يأتي هذا الجدول كمرجع رسمي للعاملين لمتابعة قيمة رواتبهم الشهرية الجديدة، ويعكس الجهود الحكومية لتحقيق عدالة في توزيع الأجور بما يتناسب مع المؤهلات والخبرات الوظيفية.

موازنة الأجور والتعيينات الجديدة في الصحة والتعليم

خصصت وزارة المالية مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور ضمن موازنة 2025/2026، مع معدل نمو سنوي يبلغ 18.1%. 

كما تم رصد مخصصات مالية كافية لتعيين أعداد كبيرة من العاملين الجدد في مجالي الصحة والتعليم، وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الضغوط على القطاعات الحيوية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطة الدولة لتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء الوظيفي ومستوى الخدمة المقدمة في المؤسسات الحكومية.

رفع الحد الأدنى للأجور 

تعد الزيادة في الحد الأدنى للأجور خطوة هامة لمواجهة الزيادة المستمرة في أسعار السلع الأساسية، وتخفيف الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود، مما يعزز من القوة الشرائية للعاملين ويحفز الطلب المحلي.

كما تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين رفع أجور الموظفين ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يتم العمل على توفير بيئة عمل مستقرة تشجع على الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة.

أماكن صرف المرتبات

يذكر ان وزارة المالية أعلنت صرف المرتبات عبر  فروع البنوك العامة والخاصة، مكاتب البريد ، وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يسهل عملية الصرف وتفادي الزحام.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر رفع الحد الأدنى للأجور مرتبات موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

