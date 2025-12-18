قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الوطنية للانتخابات : إعادة بين 4 مرشحين بالدائرة السابعة العمرانية

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي
إسلام دياب

 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة فى الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس نتيجة 30 دائرة ملغاة والتي أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامًا بإلغائها.

أكد المستشار حازم بدوى إعادة بين 4 مرشحين بالدائرة السابعة العمرانية وفوز مرشحين وإعادة بين اثنين آخرين بالدائرة السادسة بولاق الدكرور  وفوز مرشحين وإعادة بين اثنين آخرين بالدائرة الثالثة البدرشين

فوز هشام بدوي بالدائرة الأولى قسم الجيزة بنتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بأحكام «الإدارية العليا»

وأضاف بإبطال اللجنتين رقمى 40 التابعة للدائرة التاسعة بقسم الأهرام واللجنة 49 التابعة للدائرة السابعة بقسم العمرانية، لما شابهما من عيب جوهرى أثر فى مشروعية إجراءات الفرز مع استبعاد بطاقات التصويت لهاتين اللجنتين دون أن يؤثر ذلك على الدائرة الانتخابية التابعة لكل منهما واعتماد النتائج الرسمية التى جاءت على النحو التالى: 

الهيئة الوطنية للانتخابات الإدارية العليا القاضي حازم بدوي

