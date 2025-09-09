هل سيتم تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بسبب الدراسة.. وموعد الصرف

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يزداد اهتمام الموظفين بمواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر، وسط تساؤلات متكررة حول إمكانية تبكير الصرف لمواجهة المصروفات الدراسية واحتياجات الأسر، خاصة مع تزايد الأحاديث على منصات التواصل الاجتماعي حول الشآن.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

وانتشرت علي مواقع التواصل خلال الأيام الماضية بشأن صرف رواتب سبتمبر قبل موعدها المعتاد بسبب بدء الدراسة، إلا أن وزارة المالية لم تصدر أي بيان رسمي يؤكد ذلك حتى الآن.

وتشير المؤشرات إلى الالتزام بالجدول الزمني المعلن مسبقا لصرف المرتبات دون تعديل.

وفقا لجدول وزارة المالية، تقرر بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 اعتبارا من الأحد 24 سبتمبر وحتى الخميس 28 سبتمبر، وذلك لجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، على أن يكون الصرف متاحا من خلال البنوك، مكاتب البريد، ماكينات الصراف الآلي، وشركات الدفع الإلكتروني.

جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

اليوم التاريخ الدفعة



الأحد 24 سبتمبر 2025 الأولى

الإثنين 25 سبتمبر 2025 الثانية

الثلاثاء 26 سبتمبر 2025 الثالثة

الأربعاء 27 سبتمبر 2025 الرابعة

الخميس 28 سبتمبر 2025 الخامسة

أماكن صرف المرتبات

البنوك.

مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات.

ماكينات الـ ATM عبر بطاقات المرتبات.

شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة.

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

جدير بالذكر أن الحكومة أقرت في يوليو الماضي حزمة زيادات على الأجور، شملت رفع الحد الأدنى إلى 7,000 جنيه شهريا، إلى جانب علاوات دورية ومقطوعة تتراوح بين 1,100 و1,600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، في خطوة تستهدف مواجهة التضخم وتخفيف الأعباء عن الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

كما حددت وزارة المالية أيضا مواعيد صرف رواتب أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، على أن يتم الصرف على مدار 5 أيام لكل شهر، مع تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين.