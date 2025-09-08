دينا أبو الخير: الصبر على الطاعة والابتلاء من أعلى مراتب الإيمان.. فيديو

أكدت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير أن الصبر له مقامات متعددة، تبدأ بالصبر على الطاعة، مرورًا بالصبر عن المعاصي، وصولًا إلى الصبر على أقدار الله، مشيرة إلى أن كل مرتبة من هذه المراتب تحتاج إلى جهاد ومجاهدة للنفس حتى يحقق المسلم رضا الله عز وجل.

وأوضحت أبو الخير خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، أن الصبر على الطاعة يعني التزام المسلم بما فرضه الله عليه من صلاة وصيام وسائر العبادات، ليس فقط بأدائها الشكلية، وإنما بتحقيق الخشوع والإخلاص فيها.

وأضافت أن الصبر عن المعاصي يُعد جهادًا عظيمًا في ظل كثرة الفتن والانفتاح الكبير الذي يشهده العالم، لافتة إلى أن الابتعاد عن الذنوب رغم انتشارها يمنح المسلم أجرًا مضاعفًا عند الله تعالى.

وتابعت: المرتبة الثالثة من الصبر هي الصبر على أقدار الله، وهو المعنى الأكثر شيوعًا بين الناس، موضحة أن كل إنسان يتعرض لابتلاءات واختبارات في حياته، ولا يُكتب له الأجر والثواب إلا إذا صبر واحتسب، مستشهدة بقول الله تعالى في سورة العنكبوت: «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون».

واختتمت الداعية حديثها بالتأكيد على أن أعلى مراتب الجهاد هو جهاد النفس، وأن الله تعالى يُعطي العبد بقدر ما يحتمل من مشقة وصبر في مواجهة الابتلاءات، والتمسك بالثبات على الطاعة والبعد عن المعاصي.