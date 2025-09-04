الضرائب: 54 مليار جنيه حصيلة الضريبة على المرتبات والأجور

ارتفعت حصيلة تشغيل منظومة احتساب الضريبة علي المرتبات والأجور الجديدة Pay Roll علي أساس سنوي بمقدار 54 مليار جنيه؛ مسجلة نحو 203.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025 الماضي مقابل 149.9 مليار جنيه في نهاية العام المالي قبل الماضي.

وفقا لتقرير صادر عن مصلحة الضرائب المصرية حول مؤشرات الأداء المالي عن السنة المالية الماضية والتي أظهرت نموًا بنسبة 36%.

وقال التقرير إن المسجلين علي المنظومة تضمنت 139.6 ألف مسجل مقابل 3.326 مليون نموذج مسجل شهريا.

ووصل عدد الموظفين المرفوع بياناتهم نحو 10.5 مليون بيانا و 125.8 أالف نموذج تسوية سنوي.

انشطة إلكترونية خاضعة للضريبة

حددت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ مجموعة من الأنشطة الإلكترونية الخاضعة لقانون الضريبة على الدخل.

تأتي تلك الإجراءات بالتزامن مع حملات التوعية الضريبية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية لدعم المجتمع الضريبي والتيسير على مجتمع الأعمال لاستجداء حقوق الخزانة العامة وزيادة معدلات التوسع الأفقي وحصر المجتمع ضريبيا.

الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية

التجارة الإلكترونية

كشف تقرير صادر عبر الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" والذي تضمن الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.

أبرز الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية

التجارة الإلكترونية

صناعة المحتوي

التسويق الإلكتروني

الإعلانات الرقمية

أنشطة العمل الحر ...إلخ.

وقالت المصلحة في تقريرها إن تلك الأنشطة تخضع لقوانين الضرائب المصرية سواء قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وطالبت مصلحة الضرائب الممولين والمخاطبين بأداء الضريبة،عند طلب الحصول علي المزيد من الاستفسارات يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395