من جرائم النصب على المواطنين.. جريمة جديدة بغسل 200 مليون جنيه
طريقة حساب الحمل.. طبيب يكشف سبب طلاق عرائس بعد أسابيع من الزواج
التعليم العالي: الشراكة المصرية الأوروبية في البحث العلمي والابتكار نموذج للتعاون
إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية
برلمانية: تطوير سوق المال يرفع ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد
غادر إلى المغرب.. تطورات موقف صلاح مصدق مع الزمالك
أزهري: العقلية المحمدية نموذج شامل للحياة والسلوك
تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم
تحصين 8.1 مليون رأس ماشية ضد تلحمى القلاعية والوادي المتصدع
الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
حدث تاريخي في كرة القدم العالمية.. ماذا سيجري مساء اليوم؟
قرعة كأس العالم.. حسام وإبراهيم حسن رفقة الدرندلي أمام البيت الأبيض
وزيرة البيئة اللبنانية: موقفنا المناخي ثابت رغم التحديات

قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين شددت في أعقاب اختتام مؤتمر المناخ في البرازيل على أن لبنان ملتزم بشكل كامل بكل الاتفاقيات المعنية بالحفاظ على البيئة، رغم الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أن الوزيرة أوضحت أن لبنان يُعد من الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ، وأن آثار ذلك ظهرت بوضوح خلال الأشهر الماضية في مختلف المناطق اللبنانية.

وأضاف المراسل أن «الزين» أكدت على وجود فجوة كبيرة بين ما يُعلن من تعهدات وما يُنفذ فعليًا على أرض الواقع، مشيرة إلى أن لبنان «حريص على تقليص هذه الفجوة والالتزام بما يعلنه فعليًا»، لكنها لفتت إلى وجود خلل عام في مستوى التنفيذ يتطلب معالجة جدية، وطالبت بأن تتحول الوعود المناخية الدولية إلى إجراءات ملموسة.

وأشار المراسل إلى أن الوزيرة أوضحت أن لبنان لم يتأثر فقط بالتغيرات المناخية، بل تضررت بيئته بشدة جراء العدوان الإسرائيلي، خاصة استخدام القذائف الفوسفورية والقصف المستمر على الجنوب والبقاع وصولًا إلى بيروت، مشددة على أن هذه التأثيرات البيئية الخطيرة تجعل الحاجة إلى دعم دولي أكبر أكثر إلحاحًا.

