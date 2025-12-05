وزيرة البيئة اللبنانية: موقفنا المناخي ثابت رغم التحديات

قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين شددت في أعقاب اختتام مؤتمر المناخ في البرازيل على أن لبنان ملتزم بشكل كامل بكل الاتفاقيات المعنية بالحفاظ على البيئة، رغم الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أن الوزيرة أوضحت أن لبنان يُعد من الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ، وأن آثار ذلك ظهرت بوضوح خلال الأشهر الماضية في مختلف المناطق اللبنانية.

وأضاف المراسل أن «الزين» أكدت على وجود فجوة كبيرة بين ما يُعلن من تعهدات وما يُنفذ فعليًا على أرض الواقع، مشيرة إلى أن لبنان «حريص على تقليص هذه الفجوة والالتزام بما يعلنه فعليًا»، لكنها لفتت إلى وجود خلل عام في مستوى التنفيذ يتطلب معالجة جدية، وطالبت بأن تتحول الوعود المناخية الدولية إلى إجراءات ملموسة.

وأشار المراسل إلى أن الوزيرة أوضحت أن لبنان لم يتأثر فقط بالتغيرات المناخية، بل تضررت بيئته بشدة جراء العدوان الإسرائيلي، خاصة استخدام القذائف الفوسفورية والقصف المستمر على الجنوب والبقاع وصولًا إلى بيروت، مشددة على أن هذه التأثيرات البيئية الخطيرة تجعل الحاجة إلى دعم دولي أكبر أكثر إلحاحًا.

