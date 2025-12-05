بالأرقام.. الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل المعادة

أعلنت اللجنة العامة لدائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد يوسف بربري، الحصر العددي للأصوات في إعادة انتخابات الدائرة، مؤكدة أن ما جرى إعلانه هو مجرد حصر عددي، وليس إعلانًا للنتيجة النهائية، والتي تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلانها رسميًا.

استهل المستشار سعيد يوسف بربري كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنًا قيادة الدولة الحكيمة وجهودها في دعم الاستقرار وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية.

كما وجّه الشكر للمستشارين ورؤساء اللجان الفرعية، إضافة إلى الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية، لدورهم الكبير في ضمان سير العملية الانتخابية بدقة وشفافية.

وأكد رئيس اللجنة العامة أن العملية الانتخابية جرت بمنتهى الحيادية، وأن جميع المرشحين والناخبين حظوا بمعاملة متساوية، في إطار من الشفافية والوضوح الكامل.

وفيما يلي الحصر العددي بدائرة الرمل:

إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة: 744,824 ناخبًا

إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم: 36,381 صوتًا

إجمالي الأصوات الباطلة: 7,144 صوتًا

إجمالي الأصوات الصحيحة: 29,237 صوتًا

وفيما يلي الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وفق الحصر العددي:

أحمد عبد المجيد أحمد محمد عيد: 15457

عمر جمال عمر محمد: 19680

حازم أحمد مصطفى عبد العزيز: 14561

منى حسن عبد ربّه سعيد: 4345

أحمد محمد عبد الظاهر محمد: 1630

أشرف محمد عيسى شعبان: 2093

فخر محمد محمد الجرح: 7301

محمود عبد القادر رجب عسكر: 4713

هشام الدين عصران السيد محمد: 1051

عفيفي كامل عفيفي إبراهيم: 8141

محمد أحمد محمد عمر الغباشي: 2469

مجدي راغب البيومي أبو روف: 1269

سيد طه عبد الوهاب يوسف السروبي: 934

رانيا محمود عرب محمود: 1451

شفيع عبد الحميد محمد عبد المنعم صالح: 1388

أحمد إبراهيم محمد الخميسي: 1228

اللجنة العامة تؤكد أن ما أعلن اليوم هو حصر عددي فقط، وليس إعلانًا للنتيجة النهائية، والتي ستصدر رسميًا عن الهيئة الوطنية للانتخابات فور انتهاء المراجعة الشاملة.