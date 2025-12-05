بالأرقام.. الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل المعادة

أعلنت اللجنة العامة لدائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد يوسف بربري، الحصر العددي للأصوات في إعادة انتخابات الدائرة، مؤكدة أن ما جرى إعلانه هو مجرد حصر عددي، وليس إعلانًا للنتيجة النهائية، والتي تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلانها رسميًا.
استهل المستشار سعيد يوسف بربري كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنًا قيادة الدولة الحكيمة وجهودها في دعم الاستقرار وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية.
كما وجّه الشكر للمستشارين ورؤساء اللجان الفرعية، إضافة إلى الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية، لدورهم الكبير في ضمان سير العملية الانتخابية بدقة وشفافية.
وأكد رئيس اللجنة العامة أن العملية الانتخابية جرت بمنتهى الحيادية، وأن جميع المرشحين والناخبين حظوا بمعاملة متساوية، في إطار من الشفافية والوضوح الكامل.
وفيما يلي الحصر العددي بدائرة الرمل:
إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة: 744,824 ناخبًا
إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم: 36,381 صوتًا
إجمالي الأصوات الباطلة: 7,144 صوتًا
إجمالي الأصوات الصحيحة: 29,237 صوتًا
وفيما يلي الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وفق الحصر العددي:
أحمد عبد المجيد أحمد محمد عيد: 15457
عمر جمال عمر محمد: 19680
حازم أحمد مصطفى عبد العزيز: 14561
منى حسن عبد ربّه سعيد: 4345
أحمد محمد عبد الظاهر محمد: 1630
أشرف محمد عيسى شعبان: 2093
فخر محمد محمد الجرح: 7301
محمود عبد القادر رجب عسكر: 4713
هشام الدين عصران السيد محمد: 1051
عفيفي كامل عفيفي إبراهيم: 8141
محمد أحمد محمد عمر الغباشي: 2469
مجدي راغب البيومي أبو روف: 1269
سيد طه عبد الوهاب يوسف السروبي: 934
رانيا محمود عرب محمود: 1451
شفيع عبد الحميد محمد عبد المنعم صالح: 1388
أحمد إبراهيم محمد الخميسي: 1228
اللجنة العامة تؤكد أن ما أعلن اليوم هو حصر عددي فقط، وليس إعلانًا للنتيجة النهائية، والتي ستصدر رسميًا عن الهيئة الوطنية للانتخابات فور انتهاء المراجعة الشاملة.