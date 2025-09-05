قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
جناح صناعي مصري رسمي في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيه.. وظائف خالية تعلنها وزارة العمل| قدم الآن

الوظائف الخالية
الوظائف الخالية
محمد غالي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنون الراغبين في العمل، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل في نشرة التوظيف القومية عن توفير فرص عمل جديدة خلال شهر سبتمبر 2025.

وظائف خالية اعلنتها وزارة العمل

وتاتي الوظائف الخالية بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من مختلف التخصصات.

ووفرت وزارة العمل 90 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص، العاملة في مجال "الفاست فودز"، بمرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيه، وذلك ايمانا بدورها في توفير فرص العمل للمواطنون.

وظائف

وظائف خالية بمجال الفاست فود

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف الخالية التي وفرتها شركات القطاع الخاص بمجال الفاست فود كالتالي:-

20 مدير مطعم

على أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

يتراوح عمر المتقدم بين 25 إلى 35 عاما.

الراتب 7000 إلى 10 آلاف جنيه، وحسب الخبرة.

20 استيورد كرو

على أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

يتراوح عمر المتقدم ما بين 21 إلى 30 عاما.

الراتب 6400 إلى 6550 جنيها.

50 عضو فريق

على أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط.

السن 18 إلى 30 عاما.

طرق التقديم بوظائف وزارة العمل

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر سبتمبر 2025 الجارى، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على الإنترنت، علما بأن مواقع العمل هي الرحاب، مدينتي، العبور.

وظائف للمصريين بالخارج براتب 500 دولار

وأعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة للشباب داخل وخارج البلاد، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الباحثين عن فرص عمل حقيقية، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، حيث تضمنت الإعلانات الأخيرة فرصا مميزة بمرتبات مجزية ومزايا متعددة.

وظائف

وظائف في مطاحن لبنان الحديثة

أوضحت الوزارة توافر فرص عمل للشباب في مطاحن لبنان الحديثة بعقود عمل لمدة عام قابلة للتجديد، وبراتب شهري يصل إلى 500 دولار أمريكي، مع توفير سكن مجهز ومكيف مزود بالكهرباء والإنترنت، بالإضافة إلى بوليصة تأمين شامل وتذاكر سفر ذهابا وإيابا.

 

وظائف متاحه بالنشرة القومية للتشغيل لوزارة العمل

وأعلنت وزارة العمل عن إصدار النشرة القومية للتشغيل لشهر أغسطس 2025، والتي تضمنت عددا كبيرا من الوظائف الخالية في تخصصات متنوعة، ما بين إدارية وفنية وهندسية، مثل:
سائقون
عمال إنتاج
أفراد أمن
فنيون ومشرفو مواقع
وظائف فندقة ومطاعم

أخصائي تسويق
موارد بشرية
مهندسو كهرباء وميكانيكا
محاسبون
مراقبو جودة

تخصصات الوظائف المتاحه في لبنان

وجاءت التخصصات المطلوبة كالتالي:

طحان ماهر: خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تشغيل ومراقبة آلات الطحن وضبط الجودة وفحص المعدات وصيانتها.
ميكانيكي مطحنة: خبرة لا تقل عن 5 سنوات في صيانة المعدات الميكانيكية وتشخيص الأعطال وتنفيذ الإصلاحات، مع القدرة على قراءة الكتيبات الفنية والمخططات.

شروط وظيفه الطحان بلبنان

وحددت الوزارة عددا من الشروط العامة للتقديم، منها أن يكون السن بين 30 و45 عاما، مع التمتع بلياقة بدنية جيدة ومهارة يدوية عالية، إضافة إلى القدرة على العمل ضمن فريق، والالتزام بمعايير وإجراءات السلامة.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم متاح عبر الرابط الإلكتروني التالي:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_LB/index

الوظائف الخالية وظائف وظائف خالية وزارة العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

جانب من المرور

المؤسسة العلاجية في زيارة مفاجئة لمستشفيات الإسكندرية

المعهد القومي لعلوم البحار

خلال زيارته لمعهد علوم البحار.. نائب وزير التعليم العالي يشيد بتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة وحماية السواحل

الدكتور عمرو زكريا

جهود موسعة لمعهد علوم البحار للكشف عن المدينة الغارقة بأبو قير

بالصور

وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم

وزير الري
وزير الري
وزير الري

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

مي كساب
مي كساب
مي كساب

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد