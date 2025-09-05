بمرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيه.. وظائف خالية تعلنها وزارة العمل| قدم الآن

يبحث عدد كبير جدا من المواطنون الراغبين في العمل، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل في نشرة التوظيف القومية عن توفير فرص عمل جديدة خلال شهر سبتمبر 2025.

وظائف خالية اعلنتها وزارة العمل

وتاتي الوظائف الخالية بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من مختلف التخصصات.

ووفرت وزارة العمل 90 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص، العاملة في مجال "الفاست فودز"، بمرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيه، وذلك ايمانا بدورها في توفير فرص العمل للمواطنون.

وظائف

وظائف خالية بمجال الفاست فود

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف الخالية التي وفرتها شركات القطاع الخاص بمجال الفاست فود كالتالي:-

20 مدير مطعم

على أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

يتراوح عمر المتقدم بين 25 إلى 35 عاما.

الراتب 7000 إلى 10 آلاف جنيه، وحسب الخبرة.

20 استيورد كرو

على أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

يتراوح عمر المتقدم ما بين 21 إلى 30 عاما.

الراتب 6400 إلى 6550 جنيها.

50 عضو فريق

على أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط.

السن 18 إلى 30 عاما.

طرق التقديم بوظائف وزارة العمل

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر سبتمبر 2025 الجارى، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على الإنترنت، علما بأن مواقع العمل هي الرحاب، مدينتي، العبور.

وظائف للمصريين بالخارج براتب 500 دولار

وأعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة للشباب داخل وخارج البلاد، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الباحثين عن فرص عمل حقيقية، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، حيث تضمنت الإعلانات الأخيرة فرصا مميزة بمرتبات مجزية ومزايا متعددة.

وظائف

وظائف في مطاحن لبنان الحديثة

أوضحت الوزارة توافر فرص عمل للشباب في مطاحن لبنان الحديثة بعقود عمل لمدة عام قابلة للتجديد، وبراتب شهري يصل إلى 500 دولار أمريكي، مع توفير سكن مجهز ومكيف مزود بالكهرباء والإنترنت، بالإضافة إلى بوليصة تأمين شامل وتذاكر سفر ذهابا وإيابا.

وظائف متاحه بالنشرة القومية للتشغيل لوزارة العمل

وأعلنت وزارة العمل عن إصدار النشرة القومية للتشغيل لشهر أغسطس 2025، والتي تضمنت عددا كبيرا من الوظائف الخالية في تخصصات متنوعة، ما بين إدارية وفنية وهندسية، مثل:

سائقون

عمال إنتاج

أفراد أمن

فنيون ومشرفو مواقع

وظائف فندقة ومطاعم

أخصائي تسويق

موارد بشرية

مهندسو كهرباء وميكانيكا

محاسبون

مراقبو جودة

تخصصات الوظائف المتاحه في لبنان

وجاءت التخصصات المطلوبة كالتالي:

طحان ماهر: خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تشغيل ومراقبة آلات الطحن وضبط الجودة وفحص المعدات وصيانتها.

ميكانيكي مطحنة: خبرة لا تقل عن 5 سنوات في صيانة المعدات الميكانيكية وتشخيص الأعطال وتنفيذ الإصلاحات، مع القدرة على قراءة الكتيبات الفنية والمخططات.

شروط وظيفه الطحان بلبنان

وحددت الوزارة عددا من الشروط العامة للتقديم، منها أن يكون السن بين 30 و45 عاما، مع التمتع بلياقة بدنية جيدة ومهارة يدوية عالية، إضافة إلى القدرة على العمل ضمن فريق، والالتزام بمعايير وإجراءات السلامة.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم متاح عبر الرابط الإلكتروني التالي:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_LB/index