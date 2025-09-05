قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يتراجع بعد قمة تاريخية وسط جني أرباح واستقرار الدولار
موسكو تطرد دبلوماسياً إستونياً رداً على خطوة مماثلة من تالين
بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟
هل ينعقد الزواج عبر مكالمة هاتفية أو برسائل مباشرة؟.. أمين الفتوى يجيب
تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
نيوزويك: ارتفاع حاد في تسريحات الوظائف بالولايات المتحدة يضعف موقف ترامب
إيران ترد على أستراليا بخفض التمثيل الدبلوماسي وتصف اتهامات "معاداة السامية" بالواهية
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات السكك الحديدية
فعل نهى النبي عن فعله يوم الجمعة.. احذر الوقوع فيه
ترامب يستضيف عمالقة التكنولوجيا في عشاء البيت الأبيض.. وإيلون ماسك أبرز الغائبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيوزويك: ارتفاع حاد في تسريحات الوظائف بالولايات المتحدة يضعف موقف ترامب

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية أن بيانات جديدة أظهرت قفزة كبيرة في تسريحات الوظائف بالولايات المتحدة خلال أغسطس، حيث اضطر أصحاب العمل إلى تقليص أعداد الموظفين بفعل التدهور الاقتصادي. 

وجاء ذلك بالتزامن مع تقرير منفصل أشار إلى أن عدد الوظائف الجديدة المضافة في القطاع الخاص كان أقل بكثير من توقعات المحللين.

ووفق التقرير، فإن هذه المؤشرات تمثل ضربة قوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يكرر في خطاباته أن الاقتصاد الأمريكي يعيش "أزهى فتراته منذ سنوات"، مع تدفق تريليونات الدولارات من الاستثمارات إلى الداخل.

وأوضحت المجلة أن هذه التطورات تقترب من صحة ما يدعو إليه ترامب بشأن ضرورة خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحفيز الاقتصاد، حيث يرى البعض أن تباطؤ سوق العمل قد يقلل من المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم إذا تم الإقدام على هذه الخطوة.

وبحسب شركة تشالنجر جراي آند كريسماس المتخصصة في إعادة التوظيف، فقد خسر السوق الأمريكي 85,979 وظيفة في أغسطس، بزيادة قدرها 39% مقارنة بشهر يوليو، وهو أعلى معدل لشهر أغسطس منذ ذروة جائحة كورونا عام 2020. 

كما فقدت الشركات منذ بداية 2025 نحو 892,362 وظيفة، في أعلى حصيلة سنوية منذ خمس سنوات، وكانت قطاعات الأدوية والتمويل الأكثر تضررًا.

من جانبه، قال أندرو تشالنجر، نائب الرئيس الأول للشركة، إن العوامل الاقتصادية وتقلبات السوق أصبحت المحرك الرئيسي لتسريحات العمالة، بعد تقليص وظائف حكومية بفعل سياسات "وزارة كفاءة الحكومة" (DOGE).

وفي المقابل، أوضحت شركة ADP للأبحاث أن أصحاب العمل في القطاع الخاص أضافوا 54 ألف وظيفة فقط في أغسطس، وهو رقم أقل بكثير من توقعات المحللين. ولفتت إلى أن قطاعات الترفيه والضيافة والبناء حققت أداءً أفضل نسبيًا مقارنة ببقية القطاعات التي شهدت ضعفًا واسع النطاق.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه المؤشرات قد تضعف ثقة الأسواق في قدرة الاقتصاد الأمريكي على تجنب الركود، خصوصًا مع استمرار الحرب التجارية مع الصين وتداعيات العقوبات الغربية على روسيا، فضلًا عن تباطؤ سلاسل التوريد.

كما يتوقع مراقبون أن يضعف هذا الوضع موقف ترامب داخليًا، إذ قد يستخدمه خصومه السياسيون كدليل على فشل إدارته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الموعود، خاصة في ظل تزايد القلق الشعبي من التضخم والبطالة مع اقتراب الانتخابات المقبلة.

مجلة نيوزويك الأمريكية دونالد ترامب الاقتصاد الأمريكي مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشالنجر جراي آند كريسماس موقف ترامب الولايات المتحدة جائحة كورونا عام 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

صورة أرشيفية

مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

منتخب مصر

تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

انجلترا

استطلاع يكشف موجة تقليص غير مسبوق للوظائف في المملكة المتحدة منذ 4 أعوام

ترامب

خوفا من "تعريفات ترامب".. الشركات الأمريكية تتسابق على الاستيراد والعجز التجاري يتفاقم

وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني

مصر تجدد دعمها للبنان وتدين الاعتداءات الإسرائيلية واستهداف قوات اليونيفيل

بالصور

يمنع الضغط والسكر والسرطان.. نوع تسالي شهير

السرطان
السرطان
السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد