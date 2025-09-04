ترامب يهاجم صحفيًا في المكتب البيضاوي بعد سؤال عن بوتين وأوكرانيا

انفجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاضبًا في وجه صحفي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مساء الأربعاء، بعدما سأله عن عدم اتخاذه خطوات مباشرة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرفضه وقف الحرب في أوكرانيا.

وبحسب صحيفة ذا هيل، فقد وجّه مارك والكوسكي، مراسل الراديو البولندي وعضو رابطة المراسلين الأجانب بالبيت الأبيض، سؤالًا حول ما اعتبره غياب إجراءات عقابية واضحة ضد موسكو، رغم تصريحات ترامب السابقة عن "خيبة أمله" من تصرفات بوتين.



ورد ترامب بحدة قائلًا للصحفي: "كيف تقول إنه لم يكن هناك تحرك؟ لقد فرضت رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند، وهي أكبر مشترٍ للنفط الروسي بعد الصين، وهذا يكلف روسيا مليارات الدولارات. وعندما تزعم أنني لم أتحرك، فأنت بحاجة إلى وظيفة جديدة".

الصحفي رد لاحقًا بأن مهمة الصحافة هي طرح الأسئلة الصعبة، معتبرًا أن رد ترامب نفسه يمثل "جوابًا إخباريًا"، مؤكدًا أنه ممتن للنصيحة لكنه متمسك بمهنته.

وتشير الصحيفة إلى أن الواقعة ليست الأولى بين والكوسكي وترامب، إذ شهد المكتب البيضاوي في فبراير الماضي مواجهة حادة عندما سأل الصحفي الرئيس الأمريكي عن انطباع بأنه "يصطف إلى جانب بوتين على حساب حلفائه في أوروبا"، ما أثار جدلًا مع نائب الرئيس جيه دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويرى مراقبون أن أسلوب ترامب في التعامل مع الصحفيين يعكس استراتيجيته في تحويل الانتقادات إلى سجالات شخصية، ما يمنحه فرصة لإعادة صياغة الموقف لصالحه أمام الرأي العام المحلي، خصوصًا في ملف شائك كالعلاقة مع روسيا.

وتأتي هذه المواجهة في وقت حساس بالنسبة لإدارة ترامب، حيث تتزايد الضغوط الداخلية والدولية لدفع موسكو وكييف نحو طاولة المفاوضات، بينما يصر البيت الأبيض على أن العقوبات الاقتصادية تمثل وسيلة ضغط فعالة رغم تشكيك عدد من الخبراء في جدواها.