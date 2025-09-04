قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير يوجه رسالة مؤثرة بشان ميسي
"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص
الأردن: العمل العربي المشترك ليس ترفًا في هذا الزمن الصعب
ينتمون لـ3 أحزاب.. أسماء الفائزين بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أفضل سورة تقرأ في مولد النبي 2025.. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة
السيدة انتصار السيسي: لنتعلم من سيرة النبي الكريم قيم الرحمة والتسامح والمحبة
التضامن الاجتماعي والأوقاف تفتتحان مطبخ المحروسة للإطعام بمدينة طنطا
بوتين وشي على «مايكروفون ساخن»: حديث عن زرع الأعضاء والعيش حتى 150 عامًا
شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"
شوبير يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد ومصير عماد النحاس
المرأة المصرية القديمة حقوق وواجبات .. محاضرة لمؤسسة زاهي حواس الثلاثاء المقبل
بمناسبة المولد النبوى الشريف .. احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
بوتين وشي على «مايكروفون ساخن»: حديث عن زرع الأعضاء والعيش حتى 150 عامًا

بوتين
بوتين
كشفت لقطات بث مباشر من بكين، أمس الأربعاء، تسجيل حوار غير رسمي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، دار حول إمكانيات الطب الحديث وزرع الأعضاء وإطالة عمر الإنسان حتى 150 عامًا، وذلك أثناء سيرهما مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في موكب رسمي متجه إلى ميدان تيانانمن للمشاركة في عرض عسكري بمناسبة مرور 80 عامًا على استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وخلال البث المباشر لقناة CCTV الصينية، سُمعت ترجمة حديث بوتين وهو يقول: “التقنيات البيولوجية تتطور باستمرار، ويمكن زرع الأعضاء البشرية بشكل متواصل. كلما عشت أطول، أصبحت أصغر سنًا، وربما تصل حتى إلى الخلود”، ليرد شي: “بعض التوقعات تشير إلى أن البشر قد يعيشون 150 عامًا خلال هذا القرن”.

وعاد بوتين وأكد للصحفيين في بكين صحة ما دار في المحادثة، قائلاً: “تحدثنا بالفعل عن ذلك، والوسائل الطبية الحديثة، بما فيها الجراحية المرتبطة باستبدال الأعضاء، تتيح للبشرية الأمل في حياة أطول وأكثر نشاطًا مما نعرفه اليوم”.

وتزامن الحديث الذي التقطته الميكروفونات تزامن مع العرض العسكري الذي استعرضت فيه الصين أحدث منظوماتها، بما في ذلك صواريخ فرط صوتية وأنظمة بحرية مسيّرة، وسط حضور أكثر من 50 ألف شخص.

وجاءت زيارة بوتين إلى بكين للمشاركة في قمة موسعة ضمت قادة من بينهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث وقّع الجانبان الروسي والصيني أكثر من 20 اتفاقية تشمل مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، بالإضافة إلى تأكيد خطط مد خط أنابيب غاز جديد.

وفيما لم تُصدر وزارة الخارجية الصينية أو قناة CCTV أي تعليق على تسريب الصوت حتى الآن، يبقى الحديث بين بوتين وشي محورًا لاهتمام إعلامي واسع، لما يحمله من إسقاطات سياسية وعلمية حول مستقبل البشرية في ضوء التقدم الطبي والتكنولوجي.

بوتين شي زرع الأعضاء

طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل
جانب من المضبوطات
مخاطر عدم غسل قشر الموز
هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟
