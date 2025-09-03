قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تعمل على فرض عقوبات إضافية على الهند؛ بسبب استمرارها في استيراد النفط الروسي، مشيرا إلى أن هذه العقوبات "كلفت موسكو مئات مليارات الدولارات".

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، قال ترامب: "ساعدنا الصين في الحصول على حريتها، ولكننا لم نحصل منها على التقدير الذي نستحقه". 

وأضاف أن الديمقراطيين يحاولون لفت الأنظار عن الإنجازات التي حققها خلال ولايته.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، صرح ترامب: "أريد للحرب الغبية في أوكرانيا أن تتوقف. إنها أسوأ نزاع منذ الحرب العالمية الثانية".

وكشف أنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة، قائلا: "بوتين يعرف موقفي، وأنتظر اتخاذه قرارا بشأن أوكرانيا خلال أسبوعين، وبعدها سنرى ما سيحصل".

وأكد ترامب استعداده لنشر قوات إضافية في بولندا؛ إذا رغبت الأخيرة في ذلك، مشددا على أن "بولندا دولة حليفة، ولم نفكر بسحب قواتنا منها".

وأشار إلى أن "نصف الحروب التي أنهيتها انتهت بفضل الرسوم الجمركية واتفاقات التجارة".

وتحدث ترامب عن الهجرة غير الشرعية، قائلا: "فنزويلا ترسل ملايين الأشخاص إلى بلادنا، والكثير منهم رجال عصابات ومجرمون".

وانتقد بشدة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مضيفا: "ندفع ثمنا كبيرا بسبب عدم كفاءة إدارة بايدن".

وبشأن الوضع الاقتصادي، قال ترامب إن "الصناعات تعود إلى بلادنا؛ بسبب الرسوم الجمركية"، مؤكدا إمكانية "تفادي الإغلاق الحكومي، وإقرار موازنة ممتازة".

كما اتهم الديمقراطيين بأنهم يرفضون مكافحة الجريمة، مضيفا: "الديمقراطيون مرضى، وسنحقق نتائج ممتازة في الانتخابات المقبلة".

وختم ترامب تصريحاته بقوله: "تمكنت من إنهاء 7 حروب، وعلينا أن نتحدث عن عظمة بلادنا".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات إضافية على الهند استيراد النفط الروسي الصين أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

السكر

استخدم هذا الزيت لعلاج السكر ومقاومة الأنسولين

السهر

3 مخاطر غير متوقعة لـ السهر على الصحة

لانشون

قبل المدارس.. طريقة تحضير لانشون فراخ

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد