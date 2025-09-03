ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تعمل على فرض عقوبات إضافية على الهند؛ بسبب استمرارها في استيراد النفط الروسي، مشيرا إلى أن هذه العقوبات "كلفت موسكو مئات مليارات الدولارات".

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، قال ترامب: "ساعدنا الصين في الحصول على حريتها، ولكننا لم نحصل منها على التقدير الذي نستحقه".

وأضاف أن الديمقراطيين يحاولون لفت الأنظار عن الإنجازات التي حققها خلال ولايته.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، صرح ترامب: "أريد للحرب الغبية في أوكرانيا أن تتوقف. إنها أسوأ نزاع منذ الحرب العالمية الثانية".

وكشف أنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة، قائلا: "بوتين يعرف موقفي، وأنتظر اتخاذه قرارا بشأن أوكرانيا خلال أسبوعين، وبعدها سنرى ما سيحصل".

وأكد ترامب استعداده لنشر قوات إضافية في بولندا؛ إذا رغبت الأخيرة في ذلك، مشددا على أن "بولندا دولة حليفة، ولم نفكر بسحب قواتنا منها".

وأشار إلى أن "نصف الحروب التي أنهيتها انتهت بفضل الرسوم الجمركية واتفاقات التجارة".

وتحدث ترامب عن الهجرة غير الشرعية، قائلا: "فنزويلا ترسل ملايين الأشخاص إلى بلادنا، والكثير منهم رجال عصابات ومجرمون".

وانتقد بشدة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مضيفا: "ندفع ثمنا كبيرا بسبب عدم كفاءة إدارة بايدن".

وبشأن الوضع الاقتصادي، قال ترامب إن "الصناعات تعود إلى بلادنا؛ بسبب الرسوم الجمركية"، مؤكدا إمكانية "تفادي الإغلاق الحكومي، وإقرار موازنة ممتازة".

كما اتهم الديمقراطيين بأنهم يرفضون مكافحة الجريمة، مضيفا: "الديمقراطيون مرضى، وسنحقق نتائج ممتازة في الانتخابات المقبلة".

وختم ترامب تصريحاته بقوله: "تمكنت من إنهاء 7 حروب، وعلينا أن نتحدث عن عظمة بلادنا".